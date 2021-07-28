互丟信號彈畫面曝！火鍋店被砸　老闆率7人追砍「蓋布袋」



記者邱中岳／台北報導

北市疫情在5月15日進入3級警戒，在大同區發生1起聚眾鬥毆案件，1名男子因不滿遭對方砸店，隨即找人持刀械、布袋前往埋伏，原本準備要將對方「蓋布袋」，但卻被對方逃脫，雙方開車追逐互丟信號彈。

警方調查，北市疫情在5月15日進入3級警戒，27歲的陳姓男子等7男3女從錦西街酒吧離開，突然遭人持刀械追逐攻擊，最後雙方開車追逐到中山區的民生西路，雙方當街互扔信號彈。

▲陳男曾砸火鍋店引報復，遭8人持刀械追逐，並準備對陳「蓋布袋」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時到場2派人馬皆已四散，因當時疫情增溫，通知2派人馬均無人到案說明，目前警方也持續著手偵辦訊，因疫情期間將陸續通知陳、高2派人馬到案說明。

據悉，曾是竹聯幫捍衛隊成員的陳男，曾率人前往中正區1家火鍋店砸店，恐因此舉遭高姓老闆報復，高姓老闆在5月15日當天找來7人助陣，在陳男喝酒的酒吧門口埋伏，高男一方還帶著布袋，原本準備要給陳「蓋布袋」。

▲高姓男子不滿被砸店，竟率眾追砍陳男等人，最後雙方互丟信號彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

高男見陳男等人上車逃跑，雙方追逐到民生西路一處巷弄，竟然當街在車上互丟信號彈，驚悚畫面也被監視器全錄了下來，現場也遺留5顆燃放過的信號彈以及1把開山刀。

據悉，高姓男子平時混跡萬華、中正區一帶，曾因毒品案在2021年3月入獄，在2021年5月出獄，警方目前也將釐清高、陳2人之間的宿怨。

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