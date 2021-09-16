抵抗酷熱！ME子の秋老虎退散術：超淨清冰室+瞬冷凍室

▲三菱電機真感情的ME子，陪伴民眾一起居家抗疫。

圖、文／三菱電機提供

清冰一出馬，秋老虎快逃

秋老虎發威，天氣太熱太犯規！外頭這麼燥熱，內在更需要冷靜一會兒！

什麼？心靜了還是覺得不夠涼，看來只好吃點冰，從裡到外透心涼。

說到吃冰，ME子我可真有一套，對付秋老虎，清冰最有效，尤其是在清冰上，淋上一匙酸酸甜甜的醬，OH MY GOD！光想就快受不了！

超淨清冰室，任你拆洗才乾淨

不過，吃冰前要注意，清冰乍看之下很乾淨，但如果製冰機不乾淨，很有可能暗藏危機！

最好是能將製冰室的所有零件，都拆解下來好好清洗，才不會讓不乾淨的東西打擾吃冰的快意，三菱電機電冰箱，正好就能做到這點！

超淨清冰室除了空間大能大量製冰外，最最最大的好處，就是所有零件，包含水管通路、給水管、給水幫浦等，通通都能夠拆解清洗，不用擔心藏污納垢，方便洗淨每一個細節，爽快之餘更是安心到底！

不知道是給水幫浦內含有石灰過濾器，能夠減少雜質的原因，還是單純享受到乾淨冰塊的心理作用，總覺得，只要是從這台冰箱內出場的冰，吃起來都美味至極！

百變冰品在哪裡，都在瞬冷凍室裡

如果覺得清冰有點單調，沒有關係，對付秋老虎，ME子我還有絕技！

利用三菱電機獨家瞬冷凍室特點，可讓食材由內而外均勻結凍，除了平常保存食材不會破壞口感，在這種炎熱的天氣裡，更是超級適合製作美味水果冰，只要將水果切丁或打碎進行美味瞬冷凍，不只涼爽無比，同時還能享受更紮實的口感和豐富香氣！

擊退秋老虎有妙計，更要切記吃冰大忌

對付秋老虎，吃冰就好；吃冰不夠，要吃乾淨的冰才行，越是忍不住大口吃冰，越要徹底注意乾淨，才能在炎熱的天氣裡，吃一個爽快也求一個安心，切記，不乾淨的冰，ME子我可是不吃的呦！

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