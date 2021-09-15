會見王毅！文在寅「高度重視韓中關係」：支持中舉辦北京冬奧

▲文在寅會見王毅。（圖／達志影像）

記者鄭思楠／綜合報導

南韓總統文在寅15日在青瓦台，接見中國外交部長王毅，會中提到希望明年舉行的北京冬季奧運能成為改善兩韓關係契機。對此王毅正面回應稱，會盡力協助。據大陸外交部網站發布，文在寅請王毅轉達，對中國國家主席習近平的問候，並強調韓方高度重視韓中關係。

王毅14日飛抵南韓，15日上午結束與南韓外交部長鄭義溶的中韓外長會談後，前往青瓦台拜會文在寅，兩人會面約40分鐘。

文在寅表示，疫情形勢下，韓中保持高層密切溝通，經貿合作逆勢增長，樹立了國際抗疫合作典範。韓中關係過去30年取得重要發展，未來具有更大潛力。希以韓中建交30周年為契機，規劃設計下個30年兩國關係發展方向，開啟更加成熟的韓中關係。

他並指，韓方願同中方一道，保持高層交往勢頭，發揮韓中關係未來發展委員會作用，擴大人文交流，推動經貿、環保等領域合作取得更加豐碩成果，「韓方支持中方舉辦北京冬奧會。」他讚賞，中方為維護朝鮮半島和平作出的貢獻，希中方繼續為維護半島和平、實現半島無核化發揮建設性作用。

王毅轉達習近平對文在寅的問候，表示中韓是無法分開的近鄰，更是互利共贏的伙伴，理應像親戚一樣常來常往。在兩國元首戰略引領下，中韓關係保持健康發展勢頭，雙方友誼在攜手抗疫中進一步深化。

他表示，雙方應以紀念建交30周年為契機，充分發揮中韓關係未來發展委員會作用，就兩國關係下個30年的發展提出富有前瞻性、體現時代性、具有可操作性的思路舉措，推動兩國關係實現更大發展。

王毅稱，中方願同韓方保持高層交往，加強經貿、人文、環保等領域合作，擴大兩國民間友好往來。中方堅定支持半島南北雙方克服困難，排除干擾，改善關係，將繼續為維護半島和平穩定及實現半島長治久安發揮建設性作用。