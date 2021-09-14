王毅6天4國訪問抵新加坡　星國外長力挺加速「南海行為準則」協商

▲大陸國務委員兼外長王毅訪問新加坡。（圖／翻攝大陸外交部官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅昨（13）日抵達第三站新加坡，與星國外長維文舉行會談。王毅在會中強調，兩國要以靈活方式保持高層交往，加強聯防聯控，推進抗疫合作，「推動高質量共建一帶一路，充分發揮「陸海新通道」作用，做好同瀾湄機制對接，重點挖掘電子商務、人工智能、移動支付、大數據等領域合作潛力，為兩國關係發展注入新動能。」

王毅指出，中方願同包括新加坡在內的東盟（東協）國家，籌備好中國—東盟建立對話關係30週年紀念活動，推動中國東盟關係提質升級，「共同維護以東盟為中心的區域合作架構，維護地區和平穩定。雙方要推動《區域全面經濟夥伴關係協定》早日生效，加快建立開放、包容、安全的數字經濟規則，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。」

維文則表示，祝賀中國成功控制疫情，感謝中方向新方提供疫苗，「願同中方深化抗疫、貿易、投資、數字經濟、綠色發展等領域合作，加強陸海新通道同東盟《互聯互通總體規劃2025》對接，為兩國關係提供新動力。」

維文強調，今年是東盟同中國建立對話機制30週年，新方支持加快「南海行為準則」磋商，支持《區域全面經濟夥伴關係協定》早日生效。