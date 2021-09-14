快訊／長榮機師染Delta還聚餐遭開除　空姐密切接觸三採結果出爐

▲長榮機師染Delta還聚餐遭開除，空姐密切接觸三採結果出爐。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

長榮航空三名機師「突破性感染」，以及一位機師兒子都感染Delta變異株，讓全台頓時陷入Delta入侵恐慌，而此風暴也延燒至台中，2名設籍台中的空姐因密切接觸遭隔離，最後一名空服員、也就是與案16120機師接觸空姊，其採檢結果出爐為陰性，今日已可解隔離。

案16120在疫調時發現其8月26日自芝加哥返回台北後，於七天的加強型自主健康管理期間，與友人餐敘，並至診所就醫卻未依法事先聯繫當地衛生局，及8月30日執勤台北飛布里斯本勤務前，未確實填寫「機組人員勤前健康聲明書」等行為已違規，火速對案16120機師做出免職處分。台中空姊因與案16120在職場接觸，最後接觸日為8月30日，昨（13）日採檢PCR陰性，今日（14）日解除隔離。

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兩名戶籍地在台中的機組員被匡列為案16119、16120的接觸者，隔離天數以最後與確診者接觸日起算14天，接觸者的同住家人則為預防性隔離5天；其中，案16119的接觸者及同住家人PCR採檢皆陰性，已於9月7日解除隔離。

另案16120接觸者最後接觸日為8月30日，9月13日採檢PCR陰性，9月14日也解除隔離，其同住家人為預防性隔離，9月9日同樣採檢陰性、已於9月10日解除隔離。

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