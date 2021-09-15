韓國歐巴送大禮　純情上班妹險掉愛情陷阱

▲26歲上班妹誤入網路愛情詐騙。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園26歲李姓上班女子，在網路認識自稱韓籍「歐巴」，對方要寄神秘禮物給她，但需支付5萬餘元稅金和運費，李女14日上午在銀行匯款遭行員以列警示帳戶勸阻，但不死心的她再改買比特幣滙款轉帳，幸機警店長通報員警，並以相關案例及簡訊都用簡體字等可疑處勸說，終讓上班妹認清網路愛情詐騙打消匯款。

▲▼經機警店長和員警舉案例勸說成功阻詐。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所於14日20時許，接獲轄內邱店長通報，有民眾疑似遭投資型詐騙，要到店內購買比特幣，巡佐李志堅及警員高增翔立即前往了解。外型可愛的李姓女子表示，今年7月份在網路認識一名在瑞典工作的韓籍｢歐巴｣，雙方相談甚歡情感日增，日前對方說由土耳其寄了一份神秘禮物給她一個驚喜，但需要支付關稅及貨運費共新台幣5萬餘元。

李女被愛沖昏了頭，昨日上午興沖沖跑到銀行要匯款卻被行員以帳戶已被通報警示，還叫警察來勸導；歹徒見匯款行不通，又要她買2萬比特幣利用轉帳折抵關稅及貨運費，員警則以對方簡訊內容均用簡體字等可疑處向被害人勸說，並舉出相關案例使被害人醒悟過來，將對方資料刪除不再受騙。

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