南韓防疫部門：暫不考慮混打輝瑞、莫德納疫苗

▲南韓疫情。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

南韓目前正在進行18歲～49歲民眾施打輝瑞、莫德納疫苗，南韓新冠疫苗預防接種推進團接種企劃組組長金起男9日表示，防疫部門暫不考慮交叉打輝瑞和莫德納新冠疫苗。

根據《韓聯社》報導，部分觀點指出，考慮到莫德納已經好幾次出現供應不穩，防疫部門應該把「已到貨莫德納」的一部分用於首劑接種，剩下留著備用。

但金起男表示，考慮到莫德納的供應情況不穩，將先安排用於第二劑接種後，剩下用於第一劑；另外，輝瑞和莫德納的接種間隔延長至6個星期，將視9、10月供應情況，再決定是否調整接種間隔。

對於各年齡段的疫苗接種率，金起男表示，18～49歲、50歲以上人群的第一劑接種率分別為71.8%和91.5%。預計在中秋長假前18～49歲的第一劑接種率將超過84%。

針對是否該實施「義務接種」的提問，金起男回應，比起強制要求，目前儘量鼓勵民眾預約接種。

此外，有觀點指出，部分疫苗接種後未能產生抗體，以及老人和慢性病患者的抗體產生率較低。金起男認為，單靠抗體產生率，很難判斷疫苗是否有效。

目前全球多國正在為高危險群加強接種第三劑，南韓防疫部門也將制定相關具體計劃。