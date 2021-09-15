快訊／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」…家屬無意見

記者吳世龍、賴文萱、戴若涵／高雄報導

資深藝人龍劭華14日晚間於高雄猝逝，享壽68歲！死訊一出後震驚演藝圈，不少好友、後輩紛紛在社群上悼念，而龍劭華的遺體也於15日凌晨被送往高雄市立殯儀館。稍早相驗結束，檢察官李明蓉指出，龍劭華的死因為疾病因素，家屬對死因也沒有意見。

▲檢察官李明蓉出面說明龍劭華相驗結果。（圖／記者賴文萱攝）

據了解，龍劭華日前與劇組到高雄拍攝戲劇《美麗人生》，一行人投宿85大樓內，14日晚間劇組朋友要找龍劭華吃飯，卻遲遲找不到人，報警後以備用鑰匙開門才發現，龍劭華倒臥床邊已失去生命跡象。

警方勘驗現場發現，門鎖沒被破壞、屋內沒有打鬥痕跡，龍劭華衣著完整，身體也沒有明顯外傷，趕緊將人送往醫院搶救，但龍劭華經急救44分鐘後，仍不幸宣告不治。

高雄地檢署檢察官15日上午9點30分抵達殯儀館，會同法醫相驗遺體，警方也拿著龍劭華的慢性病藥袋協助相驗。據悉，龍劭華有10多年的糖尿病史。經15分鐘的相驗過後，檢方出面說明，表示龍劭華死因為疾病因素，稍早已經發死亡證明書給家屬，至於受到何種疾病影響，檢方則沒有多透露。

▲龍劭華妻子、女兒與兒子現身殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

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