龍劭華遺體今相驗！妻「掩面痛哭」踉蹌現身…兒女緊陪左右攙扶

記者吳世龍、賴文萱、戴若涵／高雄報導

資深藝人龍劭華14日晚間於高雄猝逝，享壽68歲！死訊一出後震驚演藝圈，不少好友、後輩紛紛在社群平台上悼念，而龍劭華的遺體也於15日凌晨被送往高雄市立殯儀館，稍早龍劭華的太太及一對兒女現身殯儀館，太太掩面不斷哭泣，現場瀰漫一股哀傷的氣氛。

▲龍劭華妻子、女兒與兒子現身殯儀館。（圖／記者吳世龍攝，下同）

據了解，龍劭華日前與劇組到高雄拍攝戲劇《美麗人生》，一行人投宿85大樓內，14日晚間劇組朋友要找龍劭華吃飯，卻遲遲找不到人，報警後以備用鑰匙開門才發現，龍劭華倒臥床邊已失去生命跡象。

警方勘驗現場發現，門鎖沒被破壞、屋內沒有打鬥痕跡，龍劭華衣著完整，身體也沒有明顯外傷，趕緊將人送往醫院搶救，但龍劭華經急救44分鐘後，仍不幸宣告不治。

家屬接獲消息後，緊急從台北南下，處理龍劭華的後事，而龍劭華的遺體已於15日凌晨被送往市立殯儀館，家屬也在醫院做完筆錄，前往龍巖會館。

高雄地檢署檢察官15日上午9點30分抵達殯儀館，要會同法醫相驗，以釐清真正死因。龍劭華的太太跟一對兒女約在接近10點的時候抵達殯儀館，一下車後面容哀戚，太太在兒子的攙扶下，掩面不斷哭泣，踉蹌走入殯儀館進行相驗。約15分鐘後相驗結束，由於太太情緒比較激動，兒子陪在一旁，相關事宜則由女兒處理。