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房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」

▲▼ 房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」 。（圖／北市提供）

▲臺北市政府提出居住正義2.0計畫，論壇連發，邀請各路專家討論政策改善。（圖／北市府提供）

地方中心／綜合報導

為讓年輕人和弱勢族群都能買得起房或租得到房，地方和中央政府及各路學者專家，除了精進住宅政策、金融措施及實價登錄機制外，也期望透過稅制改革，鼓勵公益出租，以實現居住正義。今年7月1日起實施的房地合一所得稅2.0，便是希望透過修正所得稅法來降低投資客短期炒作房產的情況，不過身為首都的臺北市政府認為，稅制還有可以探討的空間，因此在9/10（五）舉辦的居住正義2.0主題論壇中，特邀市府相關局處首長、主管以及專家一同進行討論，針對「自住輕稅」、「公益減稅」、「多屋重稅」等多方面，提出臺北市政府目前的施政成績，以及倡議中央房地稅改方案。

其實大部分的人買房是想自住，讓自己和家人有個安身立命的棲所，如今卻是多數人買不起一間房，而少數人持有多屋囤房，造成年輕人以及弱勢族群產生居住權剝削感。國立臺北商業大學財政稅務系教授黃耀輝認為，囤房會大大傷害「住者有其屋」的基本人權，他表示現行房屋稅條例，雖然授權地方政府課徵1.5%最高到3.6%的「囤房稅」，但多數縣市幾乎都採最低稅率課徵，造成囤屋者即擁有4屋（含）以上者持有成本低。黃耀輝教授也發現相比英、美、加拿大等國，台灣的不動產持有稅有效稅率太低，容易導致囤房現象。再者，如果只推動房地合一稅2.0，短期交易定義緊縮，而持有成本未提高，囤房客仍可多撐過3年，造成閉鎖期間房價反而上漲。所以黃教授表示中央應推動「囤房稅2.0」，持有成本提高才能使囤房者有感而釋出空屋，讓房價停漲、緩跌。

▲▼ 房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」 。（圖／北市提供）

▲國立臺北商業大學財政稅務系教授黃耀輝對於房市問題準備了相當豐富內容。（圖／翻攝自北市稅處fb，下同）

對此，臺北市政府財政局長陳家蓁表示，臺北市是全臺少數確實執行「差別稅率」的縣市，對於持有2戶以下者，每戶稅率2.4％，3戶以上者每戶都是按法定最高稅率3.6％課徵房屋稅，適度提高持有成本，也讓臺北市囤房比例成為六都中唯一下降的縣市。另外，家戶全國只持有一間臺北市的房屋，設籍且符合自住使用，房屋稅基折減相當稅率由1.2％調降為0.6％，以「自住輕稅」和「多屋重稅」雙管齊下減輕一般民眾負擔、實現居住正義。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱也支持看法，並認為臺北市政府已將該做的都做了，但目前中央政府就空屋、囤房相關資訊掌握相對不足且未充分揭露，既迴避問題也致使政策改革陷入停滯，建議可評估採中央特別稅，以空屋轉做租屋為目標，並引導屋主加入租補、包租代管。

▲▼ 房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」 。（圖／北市提供）

▲臺北市政府財政局局長陳家蓁表示，北市府是全台少數有施行差別稅率的縣市，成效有目共睹。

▲▼ 房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」 。（圖／北市提供）

▲OURs都市改革組織秘書長彭揚凱認為空屋轉做租屋能緩解房市問題。

另外，座談會中也就房地合一估價與課稅議題討論，現行不動產稅基查估係由地方政府分別評定公告土地現值、公告地價及房屋現值，其中土地稅基「一地多價」造成民眾混淆與誤解；「一價多用」造成價格彼此牽制互相干擾；房地分離估價與民間交易以房地合併計價有別，不僅存在技術上困難，亦常引發外界質疑房地評價重複考量區位價值及稅基難以完全反映房地市價，使持有成本偏低。臺北市政府地政局科長鄭益昌表示，市府將持續努力從稅基合理、稅賦公平、估價專業方面著手，並協同中央持續策進，朝向房地合一、價稅租分離的方向前進。中國文化大學都市計劃與開發管理學系兼任教授卓輝華建議，短中期應先確立價、租、稅分離政策，才能漸進達成地價一元化，後續並以合理價、租、稅制度為基石，邁向房地合一課稅目標。巨秉不動產估價師聯合事務所所長張能政認為，房地合一課稅是必要方向，其稅基評估以電腦輔助人工估價是可行的，先期作業建議先建置完整基本資料庫，再經由地價區段劃分辦理基準地及基準房之選定與評價，地價改革無法一次到位，財稅單位應該重視價租稅分離的重要性。

▲▼ 房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」 。（圖／北市提供）

▲臺北市政府地政局科長鄭益昌點出現目前一價多用造成地價調整的包袱與干擾等問題。

▲▼ 房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」 。（圖／北市提供）

▲中國文化大學都市計劃與開發管理學系兼任教授卓輝華認為，先確立價、稅、租分離才有可能讓地價一元化。

▲▼ 房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」 。（圖／北市提供）

▲巨秉不動產估價師聯合事務所所長張能政提出基準地、基準房等概念，試圖讓房地合一估價更完備。

買不起房子的青年和弱勢族群只能租房，但供不應求的房源造成租金連年上漲，同樣讓人大呼吃不消。臺北市政府因此興辦全台最多的社會住宅，並推動包租代管和租金補貼計畫，同時以優於中央的房屋稅標準，將公益性出租房屋稅基比照單一自住房屋稅基折減相當稅率調降為0.6％，給予「稅賦減免」吸引房東增加房源。加上中央修訂住宅法，將所得稅免稅額度由原本1萬元調升至1萬5千元，也就是房東出租1萬5千元以下房屋可免納綜所稅；然而臺北市政府都發局副局長羅世譽表示，對高房價的臺北市而言，仍有多數房東仍無法受惠。因此建議中央朝向出租給符合經濟或社會弱勢身分者免徵租金所得免稅，以及增訂房屋稅率為差異化區間稅率，全國普及，授權地方政府因地制宜訂定最適宜徵收率。

▲▼ 房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」 。（圖／北市提供）

▲臺北市政府都發局副局長羅世譽說明，北市目前社宅數為全臺之冠。

社團法人台灣社會福利總盟秘書長孫一信表示，目前臺北市政策對房源增加確實有幫助，但仍有房東選房客以及不讓房客申請租房補助的問題，他認為要讓機制正常化，必須從中央租賃專法中設立補償機制，像是房東出租就必須登錄系統，加上減稅誘因和分级補貼，並搭配囤房税，才達成更完善的「公益減稅」。財團法人崔媽媽基金會執行長呂秉怡針對容易發生租金變貴、業者為房東篩選房客的「包租代管」政策表示，應該設法第一優先或是更高比例出租给最弱勢的族群，再配合臺北市九宫格租金補貼，使租金相對便宜，才能真正照顧弱勢；他強調住宅政策的難題在於少了「棍棒政策」，只有胡蘿蔔效用不大，必須倚賴中央出手。

▲▼ 房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」 。（圖／北市提供）

▲社團法人台灣社會福利總盟秘書長孫一信，肯定北市府在社會住宅、包租代管和租金補貼方面的施政成果。

▲▼ 房地稅改「自住輕稅＋多屋重稅＋公益減稅」　北市論壇精彩火花「實現居住正義」 。（圖／北市提供）

▲財團法人崔媽媽基金會執行長呂秉怡認為中央除了給予優惠政策之外，也應該推動稅改，才能真正幫助弱勢。

讓人民安居樂業是政府的責任，臺北市政府為達成目標，積極推動居住正義2.0系列論壇，就房地稅制不斷改革，已有部分成效，也受到與會專家學者的高度肯定；透過討論也不斷向中央倡議落實居住正義的解方，臺北市政府副秘書長李得全表示論壇主題已就可負擔住宅、弱勢照顧、民宅更新討論，這場是針對合理稅制部分，下一場則是探討預售屋資訊與交易安全的議題，也歡迎民眾一起了解參與，詳情可上「居住正義2.0宜居臺北」網站查詢。

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