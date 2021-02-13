苗栗違停「科技執法」擴點！竹南火車站圓環周邊　3月起開罰

▲苗栗縣警局3月1日起將採用「科技執法設備-違規停車自動偵測系統」進行取締，警示牌與攝影機已裝置，即日起至2月28日為宣導期。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局為確保轄內民眾行車安全，規劃引進「科技執法設備-違規停車自動偵測系統」，在易違規停車路段地點完成系統建置，統計2021年1月1日起正式執法後，平均每日違規件數為40件，對照該系統於先前宣導期平均每日66件，下降率高達40％。

苗栗縣警局表示，有鑑於科技執法遏止違停成效，也將在在竹南鎮竹南火車站前後圓環周邊道路亦完成系統建置，自即日起至2月28日止為宣導期，將於3月1日零時起正式執法，期有效遏止違規停車，進而防制交通事故發生。

▲▼竹南鎮竹南火車站前後圓環周邊道路亦完成科技執法系統建置，3月起運作開罰 。（圖／記者黃孟珍翻

苗栗交通隊提醒民眾，本系統24小時不分晝夜運作，一旦偵測到車輛違規停車，會即時將車牌、違規起迄時間等動、靜態影像上傳資料庫。依據「道路交通管理處罰條例」規定，紅線違停、公車招呼站10公尺內停車及併排停車，均可處新臺幣600元至2400元不等的罰鍰。

苗栗縣警察局局長周煥興提醒，2021年加強重要節日安全維護工作自2021年2月3日22時起至2月17日24時止，特別提醒民眾外出採購年貨切勿併排違規停車，科技執法目的不是開罰，而是希望提升交通安全與行車順暢，並藉此改變駕駛人的違規停車行為與習慣，請駕駛人遵守交通安全規則，確保本身及其他用路人行車安全。

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