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社會 社會焦點 保障人權

慣竊偷遍全台！苗栗警北市抓人　他傻眼：你們那麼忙...

▲葉男到處行竊幾乎偷騙全台，苗栗警方積極偵辦後，跨縣市將他逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲葉男到處行竊幾乎偷騙全台，苗栗警方積極偵辦後，跨縣市將他逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗分局日前接獲報案稱，有民眾家中門鎖遭破壞侵入，失竊約10瓶紀念酒及零錢，損失約2萬元，經警方逐步調閱監視器發現1名葉姓竊嫌，搭乘火車到車站後，偷腳踏車作為代步，再闖入住宅行竊，警方循線鎖定葉男涉嫌重大，且多次用這個手法在台北市、桃園市、台中市及台南市等地區，犯下多起住宅竊盜案。

經警方調查後發現，葉嫌犯案均以大眾運輸交通工具往來各縣市，然後竊取腳踏車代步來規避警方鎖定，原本以為有固定落腳區域，卻發現葉嫌犯案後足跡遍布全台，且幾乎沒有固定落腳地點，增加偵辦上的困難，因葉嫌於全台各地犯案，許多警察單位也都設法進行查緝。

▲▼葉嫌先偷竊腳踏車作為代步工具，在潛入民宅偷取值錢物品。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼葉嫌先偷竊腳踏車作為代步工具，再潛入民宅偷取值錢物品。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼葉嫌先偷竊腳踏車作為代步工具，在潛入民宅偷取值錢物品。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方獲報後，鍥而不捨，逐步分析調閱相關資料，專案小組並至台中、嘉義、高雄及台北等地進行查訪，終於鎖定葉嫌活動區域，持拘票在台北市1處旅社將葉嫌逮捕，並起出螺絲起子等犯案工具、所竊取的高梁酒及金飾等來源不明的贓證物，詢後依刑法加重竊盜罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦，後續將依所扣押之贓物擴大追查。

葉嫌落網後向警方供稱，以為偷竊也不是重大刑案，只要不斷換地方，警察那麼忙，應該不會被抓到，所以就全台到處偷、到處跑，怎會知道警察可以找到他入住的旅社，被逮當下當場傻眼。另外，葉嫌還曾在2021年3月間在造橋侵入住宅失風被捕，在苗栗縣2次行竊均遭苗栗警方逮捕移送，也直言不敢再到苗栗行竊了！

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