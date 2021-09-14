公寓惡火夫死妻命危！家中無住警器　她勸世：真的要裝

▲高雄前鎮復興新巷老公寓火警，造成一對夫妻1死1命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前鎮區復興新巷今（14日）清晨5時多，一棟老公寓傳出火警，警消到場救出一對夫妻，丈夫宣告不治死亡，妻子命危。投身義消婦宣工作逾20年的民進黨前鎮、小港區議員參選人黃雍琇指出，經查該公寓並未裝設住宅用火災警報器，較不利屋主第一時間察覺及逃生，呼籲真的要儘速安裝，才可為自己與家人爭取寶貴的逃生時間。

▲高雄市前鎮發生火警，一對夫妻被救出，但1死1命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起火警就發生在14日的清晨5點多，消防局接獲報案表示前鎮區復興新巷的一棟5層樓公寓發生火警，消防隊出動大批人車前往灌救，抵達現場的時後已經全面燃燒，消防員立刻灌救同時疏散17名住戶，但是在火勢撲滅之後，在一樓救出了3名住戶是一家人，是一對夫妻跟他的兒子，丈夫送醫後宣告不治，妻子仍在搶救中；目前起火原因尚在調查當中。

投身義消婦宣工作逾20年的民進黨前鎮、小港區議員參選人黃雍琇指出，該案發生於老舊公寓1樓，經查並未裝設住宅用火災警報器，較不利屋主第一時間察覺及逃生。

▲民進黨前鎮、小港區議員參選人黃雍琇（右）投身義消婦宣工作逾20年。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃雍琇指出，裝設住警器一直是政府推動住宅防火安全的重要方向，早在2010年底，中央就修法規定全國住宅均應裝置住警器，高市消防局更從2019年起針對既有「出租式」透天厝、公寓未加裝住警器祭出處罰。然而現行法規對於「自用」透天厝及公寓未設罰則，依據內政部在去年底的統計，高雄市仍有約4成住宅未依規定裝設住警器。

▲▼高雄前鎮復興新巷老公寓火警，造成一對夫妻1死1命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事實上，住警器避免火災死傷的效果顯著，包括美國及日本都有研究指出，可大幅降低住宅火災死亡率4至5成。黃雍琇表示，雖然這起死亡火警的發生原因仍待後續調查釐清，但仍要呼籲家中尚未安裝住警器的市民朋友趕緊裝設，以利在意外發生時盡早察覺，爭取更多逃生時間。

目前高雄市消防局已將低收入戶、獨居長者及身心障礙者列為第一順位的住警器補助對象，第二順位則是狹小巷弄地區住戶或住宅式宮廟，符合資格的市民朋友若未曾向消防隊申請過住警器，可透過里長或當地消防機關登記申請。