雲林暗夜惡火燒毀獨居四老房屋　警消暖舉讓受災戶好窩心

▲一名警消一把摟住腳受傷的屋主說，「來！大哥你踩我的鞋子，慢慢來，我扶你出去」，協助其離開積水區域。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮清晨0時一處連棟鐵皮平房突傳火警，雲林縣消防局獲報後派遣西螺、莿桐、二崙車組前往搶救，警消到場時，其中一間已完全燃燒，火勢猛烈，警消全力灌救，迅速控制火勢，並將嗆傷的兩名屋主送醫救治，燃燒面積約20平方公尺，起火原因仍待調查。

午夜突傳火警，附近鄰居也趕來協助救火，據了解，該處為三間鐵皮連棟住有四兄妹，陳姓大哥年約80多歲，大姐約70歲，火勢來得突然，加上大哥行動不便，逃生時受到輕微燒燙傷及嗆傷，而70歲的姊姊僅輕微嗆傷無大礙，60多歲的弟弟與妹妹無受傷。

▲午夜突傳火警，附近鄰居也趕來協助救火，據了解，該處為三間鐵皮連棟住有四兄妹，陳姓大哥年約80多歲，大姐約70歲。 （圖／民眾提供）

眼看四兄弟姐妹的一的落腳處被燒得面目全非，弟弟嘆氣說，還好人都沒事，弟弟表示他住在中間的鐵皮屋中，今天剛好晚睡，本來躺在床上滑手機，準備睡覺時開始聞到有東西燒焦的味道，覺得不對勁走出去檢查，才發現大哥住的屋子燒起來了，趕緊大呼失火，而大哥因為行動不便稍微有燒燙傷嗆傷而已。

▲午夜突傳火警，附近鄰居也趕來協助救火，燃燒面積約20平方公尺，起火原因仍待調查。（圖／民眾提供）

弟弟腳背有傷，因巷子中積滿水，要離開時因穿拖鞋怕傷口碰水感染，與妹妹站在屋前一度無法走出去，一名警消見狀一把便摟住他說，「來！大哥你踩我的鞋子，慢慢來，我扶你出去」，弟弟邊走頻頻道謝，警消的舉動迅間溫暖了剛經歷一場惡火奪走住處的兄妹，也令現場民眾讚許。

警消0時38分獲報後迅速趕往現場，迅速控制火勢避免延燒，因鐵皮屋中堆積雜物多，約30分鐘即將火完全撲滅，警消指出，燃燒面積約20平方公尺，2名屋主及初期救災逃生時輕微嗆傷，一名80多歲男子送雲基醫院，另名70歲女子送虎尾若瑟醫院救治，詳細起火原因尚待調查。

▲西螺鎮清晨0時一處鐵皮平房突傳火警，警消到場時，其中一間已完全燃燒，火勢猛烈，警消全力灌救，迅速控制火勢，並將嗆傷的兩名屋主送醫救治。 （圖／記者蔡佩旻攝）





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