賣場白吃130元遭逮！嫌揮拳毆3店員辯「以為媽會付」　超重下場曝

▲台中家樂福文心店。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名張姓男子109年6月下午前往文心路家樂福賣場，擅自取用啤酒1罐、食物拼盤2盤，隨後未結帳即離開現場，遭工作人員發現制止，張男為求脫逃竟動手揮拳將3名店員撂倒在地，隨後逃離現場。警方事後循線通知張男到案，張還一度辯稱「我以為媽媽會來付錢」，矢口否認犯行；台中地院審酌，張男已是累犯，依準強盜罪重判其有期徒刑5年2月。

判決書指出，張男109年6月5日下午4時許獨自一人前往台中市南屯區文心路家樂福賣場，未經同意即擅自取用啤酒1罐、食物拼盤2盤，市價共新台幣130元，食物均拆封食用殆盡，殘餘包裝則直接棄置在賣場內，張男飽餐後隨即步行意圖離開現場。賣場安全客人員徐男、鄒男察覺張行跡有異，先行前往結帳區攔截，不料張男見狀後竟朝著徐男右眼揮拳，徐當場吃痛倒地。

一旁的鄒男見狀後，立即上前制止張男暴行，不料卻反被痛毆3拳，導致頭部外傷、下唇挫傷瘀血；現場騷動引來賣場服務中心主管關注，並上前意圖阻止張男，但仍反被連揮4拳，造成頭部外傷、右手腕挫傷等。張男見3名店員再無還手之力，立即趁隙逃離現場。

事後警方循線傳喚張男到案說明，張矢口否認犯行，辯稱「我只是到家樂福賣場吃東西，我想說媽媽會來，她會付錢，我吃完剛走出去就被工作人員攔下，我揮拳攻擊是因為我緊張，我以前有被圍毆經驗，他們人很多我會害怕，我因為緊張就打工作人員的頭，我想要自衛！」但訊後仍遭檢警依法起訴。

台中地院審酌，張男不思循正當途徑獲取財物，竊盜犯行遭發覺後，未脫免逮捕，又率然施暴，朝店員頭部、眼部等要害揮拳，受害人數多達3人，顯見對他人權利毫無尊重，惡性重大，審酌張男犯後態度不佳，及其竊盜、毒品等前科紀錄，依準強盜罪判其有期徒刑5年2月，全案仍可上訴。