快訊／國一南下鋼板小貨車火燒車　駕駛及時逃生、無人傷亡

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號南下桃園南崁路段11日晚間一輛滿載鋼板小貨車突然竄出火苗，駕駛停靠路肩下車察看，小貨車瞬間陷入大火，駕駛及時逃開，國道警方會同桃園市消防局人員到場處理，經過約20分鐘灌救後撲滅小貨車火勢，還好駕駛及時逃離，現場無人受困受傷，至於起火原因還需由警方與消防人員鑑識釐清。

▲國道1號南下43.4公里處林口往桃園路段，11日晚間一輛小貨車突然竄出火苗，瞬間陷入大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道1號南下43.4公里處林口往桃園路段，11日晚間一輛小貨車突然竄出大火，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道第一大隊指出，11日晚間7時21分接獲民眾報案指稱，國1南向43.4公里處，也就是林口往桃園路段，1輛小貨車不知何故突然竄出大火，桃園市消防局與國道警方據報後趕往處理。

▲國道1號南下43.4公里處林口往桃園路段，11日晚間小貨車突然竄出大火，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員到場後立即灌救，國一警方則在現場維持交管，避免車輛誤闖，現場占用輔助車道與外側路肩，火勢於晚間7時45分被撲滅，所幸小貨車駕駛及時逃離未受困，現場亦無人受傷，晚間8時45分路障部分現場被排除，南下路段恢復通車，至於小貨車起火原因仍由消防人員調查中。

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