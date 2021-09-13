玩遊戲吸入不明物！他猛咳「噴出驚慌小強」　網吐慘：清直笛遇過

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友小時候玩吹保麗龍球的遊戲，一直沒吹成功的他，靈機一動改用吸的；怎料，瞬間將不明物體吸入，直到他猛力將東西咳出，才震驚發現是小強，而他也不禁自嘲，「這大概是歷史上第一隻，能活著進出人類口腔的蟑螂了吧！」

網友在Dcard提到，大約國小三四年級時，有個玩具是用管子吹氣，在出口處的保麗龍球就會漂浮起來，「當我很開心要吹的時候，它卡住了...保麗龍球漂不起來，氣也出不去，於是我做了此生最錯誤的決定，天真地想說，吹的不行就用吸的吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友表示，自己曾不小心將小強吸入，後來又咳出來。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到，在原po猛力吸了好幾下後，突然有個神秘物體衝進他的喉嚨，「我反射性地用力咳了好幾下，牠也呈拋物線狀噴了出來，在我終於能夠重新呼吸的時候，有個棕色的小東西在地上，一臉劫後餘生的看著我，大約3秒後我才意識到，What the...小強！你剛剛攻擊我的喉嚨，是把它當國道休息站隨意進出嗎？而我還來不及思考，牠就已經消失得無影無蹤了。」

繪聲繪影的敘述，讓網友們超有畫面，大家紛紛傻眼直呼，「要是我，接下來就是胃裡的東西要出來了」、「我在清直笛的時候，發生過一樣的悲劇」、「這喉嚨還要嗎」、「如果是我就直接哭出來」、「這喉嚨直接切掉了吧」、「喉嚨表示：我不乾淨了」、「我還以為蟑螂躲我安全帽，在我頭上逛街已經夠恐怖了」、「看完文差點吐，嘔嘔嘔」。