費鴻泰憂購置魚叉飛彈排擠雄二　民進黨團：沒有違背建軍守則

▲魚叉飛彈。（圖／翻攝wikiwand）



記者林銘翰／台北報導

海軍司令部採購100套魚叉飛彈系統，傳出美方迫使我國一次購足，遭質疑是被迫埋單。對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，他認為採購沒有問題，沒有違背國防部的建軍守則；國民黨立法院黨團總召費鴻泰則說，魚叉飛彈已經對雄二飛彈造成排擠，要求國防部提供充分資訊。

海軍向美國採購100套岸置魚叉飛彈系統，外傳美國要求台灣一次購足100套岸置魚叉飛彈系統、無法分批購置，海軍被迫得編足新台幣866億元預算，遭質疑是強迫立法院埋單。

對此，蔡適應受訪時表示，台灣購買魚叉飛彈是因應台海的防衛作戰，主要是中國這幾年來軍力大幅成長，從過去的071型綜合登陸艦，到今年下水的075型兩棲攻擊艦，完成對台灣的軍事力量部署，是中國非常重要的一件事，台灣不能坐以待斃，發展不對稱戰力有其必要性。

蔡適應指出，根據國防部去年送到立法院的機密預算，報告書裡面寫得非常清楚，就是準備購買100套魚叉飛彈系統，並且會根據預算編列的狀況與否排序，今年度在公開預算編列100套魚叉飛彈，與過去長期以來，國防部對於台灣防衛作戰態度是一致的。

蔡適應說，他認為購買這100套魚叉飛彈系統的預算沒有問題，主要是調整預算排列，把魚叉飛彈列為優先，並沒有違背國防部建軍相關準則。

費鴻泰受訪時則說，台灣跟美國買了非常多魚叉飛彈，丹麥早在10多年前就已經淘汰，「當時一下子買那麼多，海軍方面都很譁然」，而且魚叉飛彈的預算高達800多億，性能還跟雄二飛彈重疊，所以很多軍方人士都在講，「從此雄二飛彈就不要了嗎」。

費鴻泰指出，以前每當台灣研發出新科技的武器，美國立刻就會賣給我們功能類似的武器，中科院的研究員就會停下來，因此國民黨團要求，將來在外交及國防委員會乃至於院會，都應該要好好公開討論，如果涉及到機密的部分，也會要求用秘密會議討論。

費鴻泰說，魚叉飛彈對海軍的雄二飛彈，已經造成排擠的影響，所以麻煩國防部對社會說清楚、講明白，並且對立法院要充分提供資訊，讓立委了解這筆預算。