傳賓拉登接班人還活著！現身蓋達「911宣傳片」大談恐攻和美國撤軍

▲ 賓拉登接班人薩瓦里驚現於蓋達組織在9月11日發布的影片中。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國911恐怖襲擊事件已過20年，但2001年的那一撞依舊是全美的夢魘。9月11日，就在美國仍沉浸在悲痛的追悼氣氛時，蓋達組織發布了一段61分鐘37秒的影片，裡面赫然驚見此前盛傳已死於軍事突襲或嚴重疾病的蓋達組織首腦、賓拉登接班人薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）的身影，讓世人大為震驚。

綜合美聯社等外媒報導，薩瓦里是蓋達前領袖賓拉登（Osama bin Laden）在2011年遭美軍擊斃後的繼任者，消息指出，蓋達組織發動的911恐怖襲擊事件正是薩瓦里所一手策劃。早在去年11月，薩瓦里的死訊就被傳得沸沸揚揚，不過這一切至今仍無可靠消息能證實。

17) Amid rumors of his death, al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri shown in new 60-minute video, this time offering some evidence that he is not dead--particularly, reference to events after December, when rumors of death surfaced. (A speech from March offered no such proof) pic.twitter.com/IXpz6wIZvh — Rita Katz (@Rita_Katz) September 11, 2021

追蹤極端主義的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）指出，薩瓦里在11日的影片中提到了附屬於蓋達的敘利亞聖戰組織「宗教保護組織」（Hurras al-Deen）今年元旦針對俄羅斯軍事基地的攻擊事件、「耶路撒冷猶太化」以及美軍撤離阿富汗等多個議題。

SITE主管兼創始人之一的卡茲（Rita Katz）分析，美國撤軍早在2020年2月簽署多哈協議時就已成定局，而且薩瓦里在影片中並未談及塔利班接管阿富汗一事，因此她認為薩瓦里仍有可能早已去世，不過「這有可能發生在2021年1月或之後的某個時間點」。事實上，薩瓦里過世的傳聞每隔幾年就會再次流傳，專家表示，他的身體狀況不佳。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast