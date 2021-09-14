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把最好的都給你！讓戀人感受到「幸福感爆棚」TOP3星座

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲你的男/女朋友友從不讓你失望嗎？（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

我們常聽到說「別人的男/女朋友從不讓人失望」，但有一些人卻可以驕傲的說「我的男/女朋友友從不讓我失望」，《科技紫微網》整理出讓戀人感受到「幸福感爆棚」TOP3星座，快來看看自己的另一半有沒有上榜！

獅子座

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#喜歡你就把最好的給你

霸氣又有guts的獅子座，絕不讓另一半被人欺負，保護慾爆棚的他們認為「我的男/女朋友只能由我來欺負，其他人別想讓他受委屈」，再來，他們付出不求回報，喜歡一個人就會毫無保留的對他好，並且自帶濾鏡，另一半的缺點在他們眼中都是優點，他們喜歡把另一半寵壞，把所有最好的都給另一半，因此和獅子座在一起真的是安全感滿滿、幸福爆棚。

巨蟹座

#數十年如一日的細水長流

對於巨蟹座來說，愛一個人就是照顧好他的日常生活，因此和巨蟹座相愛時，你總是能感受到生活裡細水流長的溫柔，他們會自己偷偷觀察你的反應，記下你喜歡什麼、不喜歡什麼，並且非常在意你的感受，你不用說出來，他們都能感受到，就是這樣無微不至的關心與照顧，會讓你覺得自己被愛給包圍，相當溫暖、相當幸福。

摩羯座

#想把你放在人生清單的首位

很多人以為摩羯座在感情裡就像個傻瓜，那是因為他們不懂摩羯座的愛，摩羯座雖然不會輕易把愛說出口，但是會用行動來證明，他們的愛其實充滿分量，像是未來的計劃當中當有你，甚至把你放在人生清單的首位，重感情的他們，一旦愛上了之後就會毫不保留的付出，你給他一分，他們會還你十分，因此被他們愛上可是非常幸福的一件事。

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