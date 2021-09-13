　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

千萬別錯過！最佳情人星座TOP4被他愛上超幸福

▲感情,男女,戀愛。（圖／Pexels）

▲。（圖／Pexels）

生活中心／綜合報導

緣分很奇妙，似乎決定今生你和誰成為相知相遇，又會與誰擦肩而過，據《星座好朋友》網站指出，如果有機會遇見這4星座的人，千萬不要錯過，他們對另一半非常好，堪稱是最佳情人代表！

TOP1. 金牛座

[廣告]請繼續往下閱讀...

金牛座的是包容心很強的星座，和他們在一起是非常幸福的。他們脾氣很好、不會隨便亂發脾氣，願意試試讓著對方，他們就是這麼寵愛自己的戀人。

不會因為對方做了不和他心意的事情，就隨便對對方發火，金牛座每次都是會跟對方好好的講道理，他們不怕對方犯錯，只要願意改正過來就都是沒問題的。

TOP2. 天蠍座

天蠍座很聰明，能力很強，跟他們在一起，會有很強烈的安全感，而且你絕對不用擔心天蠍會有背叛你的一天。天蠍座就好像是個無所不能的人，任何問題，只要天蠍座在，那就不是個問題。不管你遇到什麼事，天蠍都會和你站在一起，和你一起面對、一起解決。

而且天蠍座最討厭的事情，就是被背叛，正是因為如此，所以他們也絕對不會將被背叛的痛，給心愛的人承受！所以天蠍座絕對是最佳伴侶。跟他們在一起，會感覺到無限的幸福！


TOP3. 水瓶座

水瓶座並不是能力很強，很溫柔的那種人，但是他們是很有責任心的人，在感情中，會遇到各種難題，需要雙方一起克服。

而水瓶座絕對是會讓另一半感到十分的安心和放心，因為水瓶座會跟對方一起同甘共苦，一起走過風風雨雨，他們不會花心，也不會做出連累家人的事情。

TOP4. 牡羊座

牡羊座在工作上面是相當較真的一個人，如果別人沒有做好的話，他們可是會纏著對方不放的，會一直盯著對方，直到對方把事情給做好了為止，但是在感情生活中，他們卻是一個大大咧咧的人，總是覺得隨便就好，所以跟對方的相處也是很合拍的，沒什麼大問題。

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
「不會痛…滿舒服的！」　16歲的她遭表哥性侵
Sandy爆妹結婚當天崩潰！「對我怒說1句話」
燙青菜給豆芽被負評！闆娘PO網討拍　反遭網罵到關版
快訊／救災水域訓練　30歲消防員溺水身亡
新竹母「遭26歲兒分屍4袋」　最後身影曝！
她扭打衣服被扯下「雙乳彈出」！　下秒保全一巴掌拍飛
北市郵局有確診者足跡！　緊急停業清消
快訊／26歲男分屍母親！　屍塊分4包丟垃圾車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南台灣最大規模婦幼展9／17仍照辦　她氣炸：高雄人命不值錢？

南投禁烤令曝光！即起至中秋節禁戶外烤肉　最高可罰1.5萬元

歐美熱門航點優惠下殺！　阿聯酋航空飛巴黎2萬1有找

超強高中生酷似少時俞利　狂奪芬蘭設計大獎、德國紅點品牌

彰化連續24天+0　12至17歲青少年9成6願打BNT

千萬別錯過！最佳情人星座TOP4被他愛上超幸福

烤肉最地獄食材！　鄉民一致點名它「自己帶來自己吃完」

妮妮萌問「怎麼照顧小寶寶」？那對夫妻拍片揭露育兒細節　「隊友夠罩」是關鍵

站著、坐著擦屁股？　網答案很一致「擦不乾淨」：有屎味

打疫苗後GBS全球800多例！台也通報10例　李秉穎：沒出現警訊

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

南台灣最大規模婦幼展9／17仍照辦　她氣炸：高雄人命不值錢？

南投禁烤令曝光！即起至中秋節禁戶外烤肉　最高可罰1.5萬元

歐美熱門航點優惠下殺！　阿聯酋航空飛巴黎2萬1有找

超強高中生酷似少時俞利　狂奪芬蘭設計大獎、德國紅點品牌

彰化連續24天+0　12至17歲青少年9成6願打BNT

千萬別錯過！最佳情人星座TOP4被他愛上超幸福

烤肉最地獄食材！　鄉民一致點名它「自己帶來自己吃完」

妮妮萌問「怎麼照顧小寶寶」？那對夫妻拍片揭露育兒細節　「隊友夠罩」是關鍵

站著、坐著擦屁股？　網答案很一致「擦不乾淨」：有屎味

打疫苗後GBS全球800多例！台也通報10例　李秉穎：沒出現警訊

璨樹未釀重災　徐榛蔚、傅崐萁連跑6宮廟還願謝神恩

中秋後將變盤！專家指「台股蓄勢待發」　挑戰歷史高點18034非難事

漢光37號演習今展開　蔡英文：肯定國軍精實操練又兼顧防疫

小黑貓闖空門「混熟自家橘」　秒變好朋友她沒轍認了：準備收編中

警署下令全國警加強中秋連假疏運　籲親友團聚莫酒駕

金萌獎／米克斯才藝多！貓咪洗菜跳鋼管　歐告因媽烙賽學新技能

中秋假期前市場觀望氣氛濃　分析師曝操作手法

國民黨將上訴！不服賠蘇嘉全200萬　批台北地院造成寒蟬效應

全聯「滿500送300元」支援在家烤肉！中秋連假優惠一次看

資生堂「最強養膚蜜粉」推巴黎初雪版、ALBION健康水彩繪瓶身吸買氣

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

生活熱門新聞

「璨樹」回馬槍引雨彈！　南高屏三縣市大雨特報

手機116GB空間不足！一查驚呆：它佔快60GB

即／幼兒母同事與妻子「雙雙確診」足跡曝

他看台灣疫情　曝「恢復正常生活」時間點

即／有同仁確診！富邦證券桃園分公司暫停服務至24日

黑澀會有誰大紅？呼聲最高是她：算厲害

iPhone不給充電頭、耳機　消基會轟多重剝削

幼兒1家5口確診！醫曝埃及爸「2種感染途徑」

AZ、BNT、高端輪到誰打？1圖秒懂「接種資格與時程」

快訊／今新增2本土「1人與幼兒園群聚相關」

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

3廠牌自由選！網見1族群「可以挑疫苗」怒了

婚後搬進老公家！發現「一條浴巾7人共用」　人妻傻了

快訊／雨區範圍升級！　中南部8縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

情侶必吵AA制！她點破1關鍵：這才是根本

情侶必吵AA制！她點破1關鍵：這才是根本

現在不少情侶交往後，會採用「AA制」分攤費用，但儘管規則訂好，恐怕還是難免踩到這顆超大的感情地雷！Podcast節目《八年級生》的最新一集，就聊到「AA制」這件事，主持人哈妹和控ㄅ除了找網上讓人吐血又傻眼的狗血劇情，也侃侃而談自己的看法，與周遭朋友血淋淋的經驗，以及如何和另一半相處。

桃花、金錢運最強3星座！

桃花、金錢運最強3星座！

日網瘋傳「雙色心理測驗」

日網瘋傳「雙色心理測驗」

已婚男人的把妹3套路！

已婚男人的把妹3套路！

愛上2妹子「都甘願當小三」　網全看傻眼

愛上2妹子「都甘願當小三」　網全看傻眼

關鍵字：

星座戀愛情人感情幸福

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「試用期失敗」又失業了！

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

許維恩送生日禮　王家梁跪著看1hr

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

女星搭7人座　外傭後車廂門上車

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面