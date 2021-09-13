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有影片！小米MIX4影青版開箱實測：自拍鏡頭真的隱形了

▲小米MIX4 影青瓷 開箱實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

小米MIX 一直以來都是該公司的面向未來的「探索型」手機，而在今年 8 月 10 日，小米在北京總部科技園區在其新一代 MIX 旗艦機-小米MIX4，售價人民幣 4,999 元起，主打CUP全面屏技術，雖然目前確認不會在台灣上市，記者仍取得陸版上市實機，在極短時間內進行簡單開箱體驗，提供給大家參考。

＊開箱：

小米MIX4 原廠盒裝採用黑四方盒裝搭配全新 Xiaomi 燙金 logo，盒裝內隨附 120W 快充組、透明膠殼、手機、退卡針跟說明書，還有一段小米開發團隊獻給用戶的文字。

▲小米MIX4 原廠盒裝提供手機、保護殼、退卡針、120W 快充組。（圖／記者洪聖壹攝）

＊「影青」版外觀：

小米MIX4 系列當中，影青瓷版本算是最特別的，「影青」二字是來自兩宋時期景德鎮的「影青瓷」，它的釉色介於青白之間，青中帶白、白中閃青。實際看起來白裡透青，冷氣房裡面摸起來非常冰涼，加上陶瓷本身容易清洗、不吃指紋的特性，實際把玩大概 2~3 個小時，只有在拍攝的時候需要擦拭眼睛看不見得灰塵等使用痕跡。

▲小米MIX4 影青瓷版本外觀，陶瓷背蓋包覆機身。（圖／記者洪聖壹攝）

手機的陶瓷背蓋採用一體成型燒製，同樣是3D弧形包覆機身，底部挖了 USB-C傳輸孔、音量孔以及退卡槽的開孔，頂端則有紅外線跟收音孔的開孔。

▲小米MIX4 機身底部開孔依序：揚聲器、收音孔、Type-C傳輸孔、SIM卡槽。（圖／記者洪聖壹攝）

＊CUP隱藏鏡頭成效明顯：

除了影青版本外，CUP 技術是記者比較期待的。相較於三星Galaxy Z Fold3 暴力的在 7.6 吋折疊螢幕減少畫素與移除線路，提升鏡頭透光亮。小米的做法比較土法煉鋼，透過「微鑽像素排列」，並首創 TFT 電路旁置與 ITO 透明引線等三個做法，才完成在將自拍鏡頭隱藏於螢幕下方的動作，記者實際透過 60倍顯微鏡拍攝，才拍出螢幕些微差異。

▲透過獨特的 CUP 技術隱藏自拍鏡頭，全螢幕顯示完全看不見自拍鏡頭開孔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲實際利用60倍顯微鏡觀察螢幕中間上方位置，發現鏡頭位置像素面積明顯縮小。（圖／記者洪聖壹攝）

實測看 Netflix、玩遊戲以及在大太陽戶外底下瀏覽網頁，仍然很難看出挖孔的痕跡，在這方面與三星Galaxy Z Fold3 象徵意義上的隱藏鏡頭不盡相同。而根據小米創辦人雷軍透露，光這項技術背後研發成本超過人民幣 5 億元、小米投入百人開發。

▲實際暢玩遊戲也看不見開孔處有任何異樣。（圖／記者洪聖壹攝）

＊自拍與拍攝功能簡單玩：

小米MIX4 的螢幕下自拍鏡頭拍攝畫素為 2000 萬畫素，在發表會上小米創辦人雷軍也先打了預防針，坦承如果對於自拍效果有要求的用戶，可能還是要選擇打孔螢幕的手機。記者在實測的過程中發現，該款手機在大太陽光底下拍攝確實會有稍微過曝的情形，不過透過該款手機內建的濾鏡補救，畫面不至於太難看。

▲自拍畫素雖然高達2000萬，不過拍攝品質明顯過白。（圖／記者洪聖壹攝）

小米MIX4 的主鏡頭就比較實用，主打廣角端的一億畫素超清主鏡頭，該鏡頭使用 ISOCELL HMX 1/1.33 吋感光元件，提供OIS光學防手震，搭配 1300 萬畫素超廣角，以及 800 萬畫素潛望式變焦，這顆變焦鏡頭同樣也有 OIS 光學防手震，實測手持 50 倍望遠拍攝，效果清晰。

▲配備1億畫素主鏡頭、800 萬畫素潛望式變焦、1300萬畫素超廣角三鏡組。（圖／記者洪聖壹攝）

▲廣角端寬螢幕逆光拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲廣角端寬螢幕花卉拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲廣角端寬螢幕花卉拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲超廣角端寬螢幕逆光拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲超廣角寬螢幕風景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲廣角寬螢幕風景拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲手持50X長焦寬螢幕拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

＊效能：

華碩ROG Phone 5s Pro一樣，小米MIX 4 搭載高通S888+ 處理器，共有 8GB 跟 12GB 兩種版本，該款手機提供一鍵效能調整功能，在效能模式底下，透過安兔兔跑分效能模式約 81 萬分，一般模式約 68 萬分、Geekbench 5 跑分也是旗艦機水準。

▲啟用效能模式下安兔兔為 81 萬分，均衡模式下安兔兔跑分為 68 萬分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲啟用效能模式，Geekbench 5 跑分結果。（圖／記者洪聖壹攝）

＊小結：解放全螢幕的完全型態

此次快速體驗時間不多，不過初步來看，該款手機最讓人驚豔的是手機的全螢幕設計，在過去幾年來，包括小米自己在內，許多廠商都提出過全螢幕解決方案，在 CUP技術還未成熟時期，OPPO透過 Find X 的升降鏡頭、以及華碩近期透過 ZenFone 8 Flip翻轉鏡頭，試圖讓手機做到全螢幕滿版的效果，然而換來的就是機身結構比較厚重的殘酷現實。在這其中，Sony Mobile 今年的 Xperia 1 III 與 Xperia 5 III 展現邊框限縮的極限。而小米MIX 4、三星Galaxy Z Fold3 在今年旗艦機提出了 CUP 全螢幕解決方案當中，用意相同、技術思路各不相同。實際比較之下，小米MIX4 的全螢幕解決方案雖然還未到完美，但確實是未來全螢幕手機可以參考的方向。

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