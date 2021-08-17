ROG Phone 5s Pro 開箱：高通S888+遊戲手機初體驗

▲華碩ROG Phone 5 Pro 開箱動手玩。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩 ROG玩家共和國16日正式推出全新ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro，搭載地表最強處理器高通Snapdragon 888 Plus 5G 晶片，效能相較 ROG Phone5 系列提升 25%。記者實際取得 ROG Phone5 Pro原廠盒裝，並在第一時間開箱完整體驗給大家參考。

▲華碩ROG Phone 5 Pro 設計與 ROG Phone 5 Pro相同。（圖／記者洪聖壹攝）

＊ROG Phone5 系列規格比一比：

截至目前為止，ROG Phone 5 系列共計推出 ROG Phone 5、ROG Phone 5 Pro、ROG Phone 5 Ultimate 以及這次推出的 ROG Phone 5s、ROG Phone 5s Pro，為了方便玩家辨識、避免購機產生混淆，記者概略整理了相關手機特色與價格給大家參考：（表／記者洪聖壹製作）

＊開箱與外觀：

ROG Phone 5s Pro 原廠彩盒跟 ROG Phone 5 系列都一樣是採用六角太空艙外盒，打開可以看到向玩家致敬的 AKIRA 黑白漫畫，如果使用 AR 相機去掃描，黑白漫畫會變成彩色動漫，如果進一步解開任務，則可以獲得AR自拍功能的ROG玩家共和國會員專屬面具，算是盒裝的一個小彩蛋。

盒裝內容方面，同樣隨附ROG手機背蓋、具備一對控制按鍵的第五代空氣動力風扇、以及65W原廠快充組，另外就是說明書跟ROG信仰貼紙，沒有耳機。

▲華碩ROG Phone 5 Pro 原廠標配手機、保護殼、65W快充組、第五代空氣動力風扇。（圖／記者洪聖壹攝）

至於外觀方面，該款手機同樣採用3D曲面背蓋，正面螢幕同樣配備 6.78 吋 144Hz/1ms AMOLED 螢幕，原生觸控採樣率為 360Hz，採用雙前置立體聲揚聲器，螢幕上方覆蓋康寧推出Gorilla Glass Victus玻璃，手機左側中央除了專為空氣動力風扇設計的金屬接點，還有USB-C傳輸孔，方便玩家橫握充電遊玩。

▲左側提供5G+4G雙卡SIM 卡槽、多媒體金屬接點、USB-C傳輸孔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲下方為3.5mm耳機孔跟USB-C傳輸孔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲右側有電源鍵、音量鍵之外，額外提供Airtrigger。（圖／記者洪聖壹攝）

ROG Phone 5s Pro 跟今年年初發表的 ROG Phone 5 Pro 設計完全相同，背蓋配備彩色幻視螢幕，可以進入遊戲大廳設定專屬文字或圖像動畫。

＊效能跑分：

根據華碩官方公告，ROG Phone 5s 系列都是採用高通最新的 S888+ 5G晶片，效能相較 S888 提升 25%，記者手中的 ROG Phone 5s Pro 採用 18GB RAM /512GB ROM，實際使用安兔兔v9.1.0 跑出 84 萬分，使用 Geekbench 5 跑分，單核1089分、多核3472分。GPU 效能高達 4789 分。這也是第一次 S888+ 實機跑分結果，堪稱當前地表最強手機了。

▲安兔兔跑出84萬分高分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Geekbench5跑分也相當高，尤其在 GPU效能方面的表現。（圖／記者洪聖壹攝）

降溫系統方面，相較於ROG Phone 5，華碩ROG Phone 5s 系列採用全新的散熱均溫板設計，並且加大石墨烯散熱片，搭配第五代空氣動力風扇，可以有效帶出熱能，而在遊戲控制台裡面也針對CPU跟GPU 部分進行即時散熱與溫度監控。

▲ROG Phone 5s Pro 採用加大石墨烯與重新設計的均熱板。（圖／記者洪聖壹攝）

▲遊戲控制台可以隨時監控溫度與電量、控制 Airtragger 等控制按鍵。（圖／記者洪聖壹攝）

＊音效：

音效方面不是 ROG Phone 5s 系列升級重點，不過實際體驗下來，音效功能很難不讓人在意，今年ROG Phone5 全系列都採用加大的 1.2cc 聲音腔體，其內採用 7 磁鐵陣列揚聲器，創造均衡的立體聲音效。機身配備的 3.5 mm 耳機孔與 Hi-Fi 級的 ESS DAC，也是經由音響專家 Dirac 調校之後，可最佳化音質的。另外還有專為遊戲設計的 GameFX 音訊系統，所以搭配螢幕會有種比其他競爭品牌手機還強烈的遊戲沈浸感。

＊相機：

拍照並非 ROG Phone 5s 系列的強項，該款手機搭載跟上一代相同的拍照系統，主鏡頭6400萬畫素（SONY IMX686感光元件、光圈F1.7），超廣角鏡頭為 1300 萬畫素（125° ），另一顆為 500微距。實測光源充足環境下拍攝風景照，是可以得出很好的拍攝成果，而弱是在傍晚時分、或者夜間拍攝，其高光抑制效果不佳，而且容易晃動，建議攜帶簡易式腳架拍攝會比較好看一些。

▲戶外風景實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲戶外廣角端實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲戶外廣角端實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲廣角端夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲超廣角端夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲室內蔬果實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲戶外花卉實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

自拍鏡頭為 2400 萬畫素，預設人像美肌模式效果很自然，拍出來的照片偏白，畫質尚可接受。

▲自拍：左未開美肌、右已開美肌。（圖／記者洪聖壹攝）

＊充電實測：

ROG Phone 5s系列內建 6000 mAh 電池，不過實際上是以 CPU 為中心，在兩篇放置 3000mAh 的電池，藉此達到 PD快充、QC快充，原廠隨附65W充電組，記者實測，在 20 分鐘左右，電量從 38% 提升到 76%，充電效率尚可，不過如果開啟 X+ 模式，手機掉電非常快速，雖然該款手機有超級省電模式，但還是建議外出還是帶著行動電源出門比較保險。

＊小結：

這次體驗的 ROG Phone 5s Pro 堪稱當前地表最強遊戲手機，遊戲大廳與控制台功能非常齊全，也是目前遊戲手機內載UI寫得最完善的，像是在遊戲大家可以針對每個遊戲進行進階個人設定，包括觸控、顯示、效能、AirTriggers、巨集指令等等。螢幕顯示跟音效帶來的沈浸感令人印象深刻，倒是該款手機重量略重，啟用電競模式耗電量也變得非常快，這兩點算是該款手機的缺點。

這次官方在規格上動了一點小手腳，概略來看 18GB 版本的 ROG Phone 5s Pro 似乎跟 18GB 版本的 ROG Phone 5s 僅差別在背蓋的幻視螢幕跟 ROG 點陣螢幕上面的差異。換句話說在 ROG Phone 5 系列當中，除了 ROG Phone 5 系列降價，否則開發團隊想要讓玩家選擇新款處理器的加強版本意圖相當濃厚。

ROG Phone 5 系列目前採用預購制，實際上是時間未定，ROG Phone 5s 16GB/256GB，幻影黑/極光白，建議售價新台幣29,990元；18GB/512GB，幻影黑/極光白，建議售價新台幣33,990元。ROG Phone 5s Pro 18GB/512GB，幻影黑，建議售價新台幣37,990元。可以說跟 ROG Phone 5 當時的定價相當。