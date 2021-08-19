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大馬疫情致博世晶片8月底斷供　雷軍留言小鵬汽車老闆貼文：唉

▲馬來西亞半導體廠，晶片。（圖／CFP）

▲馬來西亞疫情導致半導體廠晶片供應鏈出現斷供現象。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

馬來西亞是全球半導體供應鏈中封測生產重鎮和被動元件生產國，在疫情為緩解情況下，部分晶片廠相繼關廠。大陸小鵬汽車創辦人何小鵬17日轉發馬來西亞博世公司執行副總裁徐大全貼文時表示，「抽芯（晶）斷供供更苦，舉杯消愁愁更愁。」引出小米老闆雷軍一個字回應，「唉。」同時反映出全球缺晶問題持續惡化。

▲馬來西亞半導體廠，晶片。（圖／CFP）

▲馬來西亞為全球半導體封測及被動元件生產重鎮。（圖／CFP）

《第一財經》報導，8月17日，博世（中國）投資有限公司執行副總裁徐大全在朋友圈寫道，由於馬來西亞疫情日趨嚴重，某半導體芯片（晶片，下同）供應商的馬來西亞Muar工廠繼之前數周關廠，再度被當地政府要求關閉部分生產線至8月21日，這將導致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影響，預計8月份後續基本處於斷供狀態。而Muar工廠受波及的員工有3000多人。

據了解，馬來西亞有超過50家半導體廠，包含英特爾、英飛凌、意法半導體、恩智浦、德州儀器、安森美等國際半導體巨頭，當地封測產能約佔全球封測產能的13%。此外，車用MLCC、晶片電阻、固態電容、鋁質電容等晶片產能均受到不同程度衝擊。

馬來西亞自6月1日起開始實行全面行動管制（MCO 3.0），多數產業中僅有具備高產值優勢的半導體產業不受限制。其中，受管制的半導體封裝測試是將通過測試的晶圓按產品型號及功能需求加工得到獨立晶片的過程，東南亞地區佔全球27%的半導體封測產業份額，而馬來西亞全球佔比高達13%。

半導體廠英飛凌在8月初曾發出警示，受馬來西亞疫情影響，本季車用晶片、工業電力控制晶片產量仍維持上季水平。英飛凌CEO普洛斯表示，「在供應吃緊的情況下，任何類似馬來西亞這樣因疫情而追加的限制只會更加打擊生產，我們正全力提升整體價值鏈。」

對於全球嚴重的缺晶片問題，何小鵬指出，「我們跟中國、海外都在合作，一輛車現在有差不多1700顆芯片，需要非常多的芯片，將來小鵬在芯片的合作會做很多的事情。」

即便是小朋汽車加大對外尋求晶片合作，何小鵬仍憂心，「對於汽車供應鏈來說，2021年8月可能是2020年疫情以來最有挑戰的一個月，其理由是繼電芯、芯片短缺之後，多地疫情又暴發將增加供應鏈的壓力。」

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