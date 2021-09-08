持續防堵Delta！　清大、陽明交大宣布：中秋前全面遠距教學

▲清大於臉書宣布，至13日起到21日止，全校採遠距教學。（圖／翻攝清大臉書）

記者陳凱力／新竹報導

國立清華大學晚間於臉書宣布，9月13日開學後，一直到21日都採線上授課，原本預計9日公告，因擔心外地同學已在前往宿舍的路上，因此提前一晚於網路公布；另外，陽明交通大學部分，也表示13日開學後跟進教育部建議，採全面線上遠端教學，直至9月24日再視疫情狀況調整。

清大校方表示，教育部潘文忠部長今天下午建議，大學可按照既定時程開學，但中秋節（9月21日）前採遠距或線上教學，用更多的時間來準備校園防疫，等到中秋連假過後，再恢復實體上課。因此，清大將依教育部建議，9月13日開學後，一直到21日都採線上授課，待中秋假期結束後，再視疫情狀況看看是否可恢復實體上課。

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原本教務處預計明天上午會正式公告，但擔心有同學正在前來新竹的路上，長距離移動可能增加風險，因此提前一晚以臉書預先公布消息，同時提醒，9月13日舊生還是要開學，只是改為線上，22日新生開學也不變，但能否實體上課仍要看疫情變化。

陽明交通大學也表示，9月13日開學後，學校跟進教育部建議採全面線上遠端教學，直至9月24日再視疫情狀況調整，看是否可恢復實體上課。

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