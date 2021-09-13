三星聯名師園鹹酥雞　大摺學家限定激推「三星蔥摺疊雞」套餐

▲最狂聯名出列，三星Galaxy Z Fold3 5G 與38年老店「師園鹹酥雞」，推出三星蔥摺疊機套餐。（圖／三星提供，下同）

科技中心／綜合報導

吃飯配手機已經是現代人日常，手機品牌三星近期推出的旗艦摺疊系列手機Galaxy Z Flip3 5G以及Galaxy Z Fold3 5G，不僅在外觀、功能上詢問度爆表，此次更接地氣聯名38年老店、網友公認第一好吃的「師園鹹酥雞」推出專屬三星蔥摺疊雞套餐，且利用Uber Eats動動手指，就能成為懂吃的「大摺學家」！

三星這次結合師園鹹酥雞玩創意，即日起至10月15日，限定推出「三星蔥摺疊雞」套餐。這個三星獨有的新潮套餐組合，三星大秀創意改編師園菜單內容，如象徵各種摺疊角度愛怎麼拍就怎麼拍的「全方位馬鈴薯條」、擁有如機身一樣輕巧尺寸又時尚的「玩美百頁豆腐」、代表摺疊機獨有的多重視窗多工隨手筆記的「多工糯米腸」。

▲不僅套餐誠意十足，線上其他菜單更是創意十足。

另外還有，描述摺疊方正外觀的「玩美豆干」、耐開闔達20萬次的「就像1.9吋封面螢幕的雞蛋豆腐」以及訴求防水的「雞皮 防水嗎?」等多達6種小點可供單獨挑選，體貼嘴饞又只想吃一些些的你！

「三星蔥摺疊雞」套餐包含大份鹽酥雞、魷魚、甜不辣、雞蛋豆腐，當然還有顏值擔當三星蔥和象徵韓國品牌的韓式泡菜；吃著如此罪惡的套餐，也要搭配一杯冰飲才夠味吧，此次三星加碼在期間限定內點套餐，多送一只師園專屬玻璃杯，超夠誠意的套餐，還不快打開Galaxy Z Flip3 5G以及Galaxy Z Fold3 5G摺疊機點起來！





▲三星加碼期間限定點套餐，多送一只師園鹽酥雞專屬玻璃杯，誠意十足。

此波「大摺學家」上市活動，除了大搞創意的線上菜單，三星也將於9月17日至10月15日，在師園西門店安排Galaxy Z Flip3 5G以及Galaxy Z Fold3 5G新機展出與打卡活動，尋找愛吃雞又想體驗摺疊機特殊手感的「懂吃摺學家」，不過除了成為懂吃達人，要擔任「全方位摺學家」，更要懂占星、免不了愛音樂。





▲除了成為懂吃摺學家，「全方位摺學家」更要懂占星、愛音樂。

因此，三星請到有國師之稱的「占星摺學家」唐綺陽，於9月14日晚間9點鐘，訂購三星x師園「三星蔥摺疊G」，大啖美食同時展示新機各種有趣應用功能外，也要開示占星相關的人生哲理，當天還有超大咖神秘來賓。

最後，最最值得期待的是，未來還有更多大咖雲集的「音樂摺學家」活動當壓軸。

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