快訊／中央進駐新北板橋社區助打疫苗　蘇貞昌下令：持續匡列調查

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌13日召開擴大防疫會議時指出，目前長榮機師染疫案已受到控制，新北市某校園及板橋社區感染事件目前也在控制之下，指揮中心也於今日成立專案進駐新北市該染疫之社區設置接種站進行疫苗施打，他要求指揮中心持續追蹤、匡列及調查，將疫情的影響限縮在最小範圍之內。

蘇貞昌在會中表示，感謝指揮中心、地方政府以及國人協力配合相關防疫作為，目前長榮機師染疫案已受到控制。另外，新北市某校園及社區感染事件目前也在控制之下，指揮中心也於今日成立專案進駐新北市該染疫之社區設置接種站進行疫苗施打，他要求指揮中心持續追蹤、匡列及調查，將疫情的影響限縮在最小範圍之內。

另外，蘇貞昌指出，有鑑於目前國內疫情已趨平穩，且多數地方政府已有連續多日零確診的佳績，他就有關二級警戒下之管制措施，例如相關活動會展的活動人數上限以及容留人數等相關措施是否需調整，建議指揮中心考量國人生活上的便利性以及民眾生計上的便利性，以嚴格遵守相關指引之防疫目標為前提，朝向越來越人性化以及易於執行之方向，適度鬆綁相關指引規範。

蘇貞昌表示，目前疫苗接種人口涵蓋率已接近五成，國外採購疫苗也陸續到貨，國內研發疫苗亦已開放施打，且指揮中心先前已對外宣布，已規劃採購莫德納次世代疫苗明年兩千萬劑、後年一千五百萬劑，呼籲國人同胞依指揮中心規劃依序進行疫苗意願登記及預約施打。

另外，蘇貞昌說，本月22日起即將針對12至17歲學生進行施打BNT疫苗，他要指揮中心按規劃配送疫苗及配置施打站，並請指揮中心對外詳實說明學生施打BNT疫苗之自願性以及相關副作用，亦請指揮中心於各施打站妥適規劃相關醫療人力並備妥因應副作用之藥劑以及後送機制，務必做到預防於未然。