埃及爸、台大麻醉護師「病毒低無法定序」　裝修工序列比對明出爐

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北幼兒園群聚確認感染Delta病毒且擴及社區，中央流行疫情指揮中心今日公布最新病毒基因定序與抗體檢驗結果，又增加1名板橋大樓住戶感染Delta；另埃及爸（案16160）與社區住戶台大麻醉護理師（案16158）因為病毒量太低無法定序。至於曾至社區的北市裝修工人夫妻序列比對結果明天出爐。

新北幼兒園群聚相關個案已經有30人，當中21人基因定序確認感染Delta，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增確認案16164大樓住戶也是Delta；指揮中心也嘗試針對埃及爸（案16160）、板橋社區住戶台大麻醉護理師（案16158）嘗試定序，但因為Ct值高、病毒量太低無法定序。

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指揮中心11日公布曾到板橋社區的北市裝修工人（案16168）與其妻子基因定序為Delta，但是否和群聚同一序列，明天會有完整比對結果。

指揮中心也公布新增5個人抗體檢驗結果，大多是陰性、近期才感染或者疫苗陽性，羅一鈞說明，當中幼兒園家長案16161抗體陰性，同社區住戶16163、16164是打過疫苗陽性，裝修工人是弱陽性，符合近期感染、9/1發病，裝修工人妻子陰性，也與9/6發病相吻合。

此外，羅一鈞也透露，裝修工人透過警政協尋足跡，發現8/23、26有到社區大樓，是新的足跡，但也強調，回憶會有偏差，希望各界不要苛責該個案。