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快訊／今新增2本土「幼兒園群聚又增1人」　另有3境外

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）公布國內新增2例本土、3例境外移入，無人死亡；新增個案當中有1人與幼兒園群聚相關，整起群聚關連個案增為30人，除幼兒園學童、教師及其家人、同社區住戶、裝修工人與其妻子，還有幼兒園家人的職場接觸者家庭。

▲▼9/13確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

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▲9/13確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增2例本土個案中，案16199為50多歲女性，9月11日因同住家人(案16197)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，於今日確診，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫，餘匡列中。案16203為60多歲女性，因家戶接觸者確診(案16179)而被匡列居家隔離，9月11號由衛生單位安排採檢，於今日確診，相關接觸者匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡均為20多歲，分別自美國(案16200、案16201)、日本(案16202)入境，入境日介於8月29日至9月10日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,005,313例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,988,645例排除)，其中16,093例確診，分別為1,471例境外移入，14,568例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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