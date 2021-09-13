「粉紅女富豪」再嫁小23歲鮮肉！　網紅女兒崩潰：我已有5個爸爸

▲馬來西亞女富商奧絲曼近日準備和小23歲的助理再婚。（圖／翻攝自IG／ahmadiqbalzulkefli）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞女富商奧絲曼（Hasmiza Othman）近日準備和小23歲的助理再婚，沒想到她16歲的網紅女兒Cik B卻跳出來反對，認為對方要和母親結婚是另有所圖，甚至在接受媒體訪問時表示，「我已經有5位爸爸了，不需要再有第6個。」

▲奧絲曼和女兒Cik B感情非常好。（圖／翻攝自IG／datoserivida）



根據《中國報》報導，現年49歲的女富商奧絲曼又被稱作「拿督Vida」、「粉紅女士」，白手起家打造化妝品王國的她，近日被年紀僅27歲的助理依克巴（Ahmad Iqbal Zulkefli）求婚，決定再次步入禮堂。沒想到她的網紅女兒Cik B卻崩潰表示，媽媽先前已經有過5次婚姻，「我已經有5位爸爸了，不需要再有第6個。」



在Instagram擁有80萬粉絲的Cik B年僅16歲，她接受媒體訪問時表示，她母親和現任男友的年紀真的差太多了，「在內心深處我強烈反對，依克巴才27歲，像他這樣的人怎麼會對比他年長的人有感覺？一定是有原因的，而且我也不同意媽媽想再有一個孩子。」

Cik B說，她不介意媽媽找年紀比較大的人談戀愛，但媽媽似乎只喜歡年紀輕的男生，「如果媽媽真的要結婚，我希望她幸福，一切都取決於她。」她也提到，當時還以為媽媽是為了宣傳商品才跟助理炒新聞，「但現在他們是真的在約會，這感覺真的太可怕，我多希望只是個噱頭。」

依克巴坦言，近日已經準備求婚，兩人也諮詢過醫生，奧絲曼進行過兩次生育檢查，兩人有望能夠再有孩子；他也否認對奧絲曼的感情是奠基於利益，「我希望大家知道，這是我的真情流露，我無法隱藏埋在心裡的感受。」

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