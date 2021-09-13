婚禮遇見前女友　新郎失控衝上前擁吻！影片曝光網全看傻

▲印尼一名新郎（綠衣）在婚禮上擁吻前女友。（圖／翻攝自IG／fakta.indo）



記者張方瑀／綜合報導

前男友、前女友是許多情侶相處上的大地雷，印尼卻有一名新郎直接在婚禮上抱著前女友狂吻，現場賓客全都嚇傻眼，也有人立刻衝上前將新郎拉開。這段失控畫面也在網路瘋傳，網友紛紛表示，「這應該會當場立刻離婚。」

印尼南蘇拉威西省（Sulawesi）一名新郎在結婚典禮上看見前女友，竟一時失控地跑去擁吻她。從曝光的影片可以看到，穿著綠色傳統服飾的新郎，快步走過賓客的身旁，直接走向一名正在唱歌的女子，下一秒新郎就緊緊地抱住女子，甚至開始親吻她。

影片說明表示，「這個男人一直無法忘記他的前女友，就算是在他的婚禮上，當他看到這個女人時，他感覺還是無法控制。」現場賓客也全部嚇傻，有人忍不住尖叫，也有人上前將新郎拉開；畫面也顯示，女子試圖用雙手將新郎推開，但新郎仍緊抱不放，最後在賓客的阻止下才分開，新郎還因此癱軟跌坐在地。

許多網友看到影片後紛紛表示，「這應該會當場立刻離婚」、「到底要新娘情何以看」、「為何要邀請前女友？」、「他的新娘真的是太可憐了」、「這男的真的不尊重妻子和現場的家人」、「說不定他跟前女友才是真愛」。



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