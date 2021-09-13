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Delta創單日5.6萬例新高！印尼撐過第2波高峰　2劑疫苗覆蓋率20%

▲▼ 印尼,新冠肺炎,開學。（圖／路透）

▲ 疫情下重返校園的印尼學童。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國光生技12日宣布，國光新冠疫苗海外臨床試驗計畫已獲印尼食品藥物管理局（BPOM）核准，看準印尼Delta疫情，二期試驗預計收案240人，確定劑量並驗證保護力。高傳染性Delta變異株威力下，印尼6月底爆發第二波疫情，7月中迎來史上最高峰，近來日增確診數則穩定下降。

印尼單日確診最高紀錄為7月15日的5萬6757例，單日死亡最高則是7月27日的2068例。不過8月中旬以來，日增確診和死亡數都呈下降趨勢，12日通報3779例確診，達到5月16日以來最低；死亡個案有188例，為6月中旬以來最低，檢測陽性率為3.05%。

第二波高峰過後，印尼正準備從疫情大流行過渡到小規模的地方性流行。政府放寬防疫政令「緊急性微型規模限制社會活動措施」（PPKM），重新開放購物中心及辦公室，但限制人數及營業時間，避免病毒傳播。總統佐科威（Joko Widodo）8月底也曾表示，「新冠肺炎短期內不會消失。我們必須為這種轉變做好準備，學會與其共存。」

衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin）10日說明，這段過渡期間，人們可根據所在地區的防疫標準，恢復日常活動，但仍須遵守公衛條款，並接種疫苗，同時鼓勵檢測、追蹤及治療，包括集中隔離，以便及早發現新病例。

印尼12歲以上公民可接種新冠疫苗，自1月中開放施打至12日為止，4179萬人完整接種二劑，佔目標族群的20.06%，至少接種一劑者則有7290萬人。

任教於澳洲格里菲斯大學（Griffith University）環境與公衛中心的印尼流行病學專家布迪曼（Dicky Budiman）近日向《新華社》表示，一個國家若將陽性率維持在1%，且疫苗覆蓋80%以上的目標族群，成功控制疫情，便可從大流行過渡。但他也警告，印尼依然面臨風險，確診數也可能回升，新的變種病毒及疫苗覆蓋率低於50%，都是帶來第三波疫情的潛在威脅，不能因確診數下降而自滿。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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