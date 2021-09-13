　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！

▲▼國道三號彰化快官路段，發現一起追撞車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲駕駛凌晨開在中線車道。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

網搜小組／董美琪報導

國道3號彰化快官路段12日凌晨發生2車追撞意外，28歲林男因自撞內側護欄，彈到中線車道，後方陳姓男子因視線因素，根本來不及剎車，2人酒測值為零，接受受傷送醫。畫面12日晚間在「爆廢公社二館」引起熱烈討論，數千網友熱議，嚇說這路也太暗「根本沒辦法閃！」

彰化縣第一消防大隊表示，12日0時35分獲報國道3號北上203.4公里處，發生火燒車意外，到場搶救時，2車駕駛已經先行自行脫困，2人都有意識。

▲▼國道三號彰化快官路段，發現一起追撞車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲事故車黑影幾乎看不見，遠方疑有車子亮燈警示。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

國道七隊調查，這起意外是林男行經彰化快官路段內線車道，疑操作不慎自撞內側護欄，彈到中線車道。後方33歲陳男看到時根本來不及閃避，當場撞上去，林男車輛起火全燒毀，所幸2人意識清楚，沒有生命危險，事發原因及肇責待釐清。

▲▼國道三號彰化快官路段，發現一起追撞車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲看到事故車已經來不及閃避。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

由於影片太嚇人，被人分享在「爆廢公社二館」後，立刻引起數千網友按讚討論「這看得到才怪」、「好奇這樣算誰的」、「看完抖一下」、「高速公路上沒夜燈真的很危險」、「40秒看得到有障礙燈了」、「完全避不了….沒路燈是主因！」、「不到一秒時間根本沒法閃啊」、「這段是要接74快速道路到台中高鐵前！此路段完全沒燈！很暗」、「沒路燈的路段，用遠光燈」、「其實撞到之前，很遠的前車就有異常的煞車燈閃爍，就要注意了」。

►►►54秒完整影片點此

►中秋必備「雙機」爽爽過節！

ET快訊
趙薇出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」　網：眼淚止不住了
3成預約不是台北市民！　第8輪AZ北市緊急加開　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！

恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

台灣菸酒佣金回饋勝訴免罰！北市提再審遭駁　高院：應還1500萬

漢光37號演習前一天　海軍陸戰隊66旅士兵住家墜樓亡

恆春古城北門「城牆被衝撞」碎石掉落現場　肇逃抓到了！

快訊／颱風後修招牌　宜蘭知名肉丸店老闆「墜落慘死」妻目睹全程崩潰

因應璨樹颱風　公路總局「預警性」封閉4山區道路

正妹直播主遭「惡意詛咒」！已3天沒睡　男粉絲：問神明為何封鎖我

神明指示先普度亡靈！鬼屋「員林醫院」夷平　曬70天動土改建

北市康寧街賓士車失控衝撞！路燈遭KO撞歪商家招牌

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

「局長這樣不行辣＞／／／＜」　娜拉老司機開口..清純風又變19禁

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

是那顆星星！有一種友情叫丞琳&鴻升　楊丞琳幕後「小鬼畫面」出現..看哭了

國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！

恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

台灣菸酒佣金回饋勝訴免罰！北市提再審遭駁　高院：應還1500萬

漢光37號演習前一天　海軍陸戰隊66旅士兵住家墜樓亡

恆春古城北門「城牆被衝撞」碎石掉落現場　肇逃抓到了！

快訊／颱風後修招牌　宜蘭知名肉丸店老闆「墜落慘死」妻目睹全程崩潰

因應璨樹颱風　公路總局「預警性」封閉4山區道路

正妹直播主遭「惡意詛咒」！已3天沒睡　男粉絲：問神明為何封鎖我

神明指示先普度亡靈！鬼屋「員林醫院」夷平　曬70天動土改建

北市康寧街賓士車失控衝撞！路燈遭KO撞歪商家招牌

美軍教官上課談亞洲地理　「國恥地圖」讓陸網反應超激動

國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！

全台最慘烈飯店曝光「住房率不到1%」　北市五星飯店董座喊救命

曾活活曬死2千神學士！阿富汗軍閥豪宅遭佔領　超奢華內裝曝光

傳台駐美處更名「台灣代表處」　環時：美國在測試中國反應

中國駐美大使遭爆料　閉門會議粗魯要美國「閉嘴」

9歲女童一寫數學就過敏！眼睛腫到「瞇成一條線」 怪病爆熱議

孫協志逼問：愛56還是《全明星》藍隊？　小刀沉默3秒...答案他聽傻

恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

痛風藥「可殺死新冠病毒」！他曝驚奇療效　已上市40年

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

社會熱門新聞

快訊／颱風後修招牌　宜蘭知名肉丸店老闆墜落慘死

漢光37號演習前一天　海陸士兵墜樓亡

偷拍女同事洗澡更衣！竹科工程師下場曝

玩網遊不滿隊友　罵「真他媽丑」代價曝

離家失聯3天！22歲男陳屍楠梓後勁溪

恐怖Line群！200人不到10%是活人

即／台中民宅火警！3F濃煙狂冒「夫妻受困」

公務員上班追劇月領7萬　遭檢舉還嗆：相堵會到

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

台灣菸酒勝訴免罰　北市提再審遭駁

正妹直播主遭「惡意詛咒」！已3天沒睡

苗栗情侶自撞！21歲富家女拋3歲兒私奔殞命

鬼屋「員林醫院」夷平　曬70天動土改建

醫玩「天堂2M」！竟遭恐嚇：處理你的手

更多熱門

相關新聞

17歲少年打工遭囚狂虐！惡雇主逼吃狗屎…把他射成蜂窩

17歲少年打工遭囚狂虐！惡雇主逼吃狗屎…把他射成蜂窩

彰化一名17歲少年為了減輕家中負擔，在人力仲介介紹下，為詹姓、黃姓男子工作，不料，雇主竟對他施虐，不僅電擊、用空氣槍射他身體，還逼他吃狗屎，凌虐到少年全身慘成蜂窩狀、3指截肢，除了少年之外，還有另名林姓員工也遭凌虐。事後詹、黃2人被依殺人未遂等罪判處有期徒刑11年10月、8年8月，仍可上訴。

誘5歲童抽菸PO網　美甲店闆娘急澄清

誘5歲童抽菸PO網　美甲店闆娘急澄清

國3彰化段轎車撞護欄又遭追撞！1車燒成骨架

國3彰化段轎車撞護欄又遭追撞！1車燒成骨架

最陰公路再添詭異車禍！單車騎士突自摔昏迷

最陰公路再添詭異車禍！單車騎士突自摔昏迷

彰化年輕人打不到AZ怨氣爆棚　中央撥平台增1萬劑

彰化年輕人打不到AZ怨氣爆棚　中央撥平台增1萬劑

關鍵字：

國道3號彰化快官

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

鼻塞以為過敏！「5大徵兆」恐是癌

蘋果最值得買的竟是它！網：非果粉也會買

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

黑澀會有誰大紅？呼聲最高是她：算厲害

快訊／颱風後修招牌　宜蘭知名肉丸店老闆墜落慘死

男生最想娶的3大星座女！

吳宗憲「交出二女兒手」婚禮現場曝！

吳宗憲二女兒「婚紗正臉」曝光！

即／幼兒母同事與妻子「雙雙確診」足跡曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面