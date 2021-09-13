國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！

▲駕駛凌晨開在中線車道。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



網搜小組／董美琪報導

國道3號彰化快官路段12日凌晨發生2車追撞意外，28歲林男因自撞內側護欄，彈到中線車道，後方陳姓男子因視線因素，根本來不及剎車，2人酒測值為零，接受受傷送醫。畫面12日晚間在「爆廢公社二館」引起熱烈討論，數千網友熱議，嚇說這路也太暗「根本沒辦法閃！」

彰化縣第一消防大隊表示，12日0時35分獲報國道3號北上203.4公里處，發生火燒車意外，到場搶救時，2車駕駛已經先行自行脫困，2人都有意識。

▲事故車黑影幾乎看不見，遠方疑有車子亮燈警示。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



國道七隊調查，這起意外是林男行經彰化快官路段內線車道，疑操作不慎自撞內側護欄，彈到中線車道。後方33歲陳男看到時根本來不及閃避，當場撞上去，林男車輛起火全燒毀，所幸2人意識清楚，沒有生命危險，事發原因及肇責待釐清。

▲看到事故車已經來不及閃避。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



由於影片太嚇人，被人分享在「爆廢公社二館」後，立刻引起數千網友按讚討論「這看得到才怪」、「好奇這樣算誰的」、「看完抖一下」、「高速公路上沒夜燈真的很危險」、「40秒看得到有障礙燈了」、「完全避不了….沒路燈是主因！」、「不到一秒時間根本沒法閃啊」、「這段是要接74快速道路到台中高鐵前！此路段完全沒燈！很暗」、「沒路燈的路段，用遠光燈」、「其實撞到之前，很遠的前車就有異常的煞車燈閃爍，就要注意了」。