日久生情？和12星座發生「超友誼」關係4徵兆！

▲12星座「超友誼」表現。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

彼此之間很有話題聊而成為朋友，相處久了，很可能會日久生情，從友情慢慢變成了愛情，據《星座好朋友》網站分析，如果你和12星座之間，有過以下行為，就說明了你們之間就不再「只是朋友」。

毫無顧忌看彼此的手機

火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

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每個人都有自己的隱私，尤其現在手機普及時代，裡頭承載了許多屬於自己的秘密，但你和對方總是能夠毫無顧忌地看彼此的手機，完全不會有絲毫緊張的情緒，你們在彼此面前就像透明的一般、沒有任何不能說的事，總是坦然的覺得對方「想看就盡量看」，這就代表了你們之間的感情與一般人不同，甚至已經超越一般的朋友。

彼此之間動作非常親密

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

彼此間有沒有曖昧，其實從「肢體接觸」來看最明顯，通常遇到沒感覺的人，大多數人都會保持距離，不想讓人誤會，不過，你們之間雖然表面上是朋友關係，但卻有很多肢體互動，包括勾手、摸頭等等，你們常常被誤會像是情侶，有時候你們也會懷疑是不是太過親密，但最後又總是用朋友名義說服自己，可是其實你們早就不只是朋友而已。

常常和對方單獨約出來

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

喜歡一個人，會希望能有對一點時間和對方獨處，不想要被其他人打擾，你們約對方的時候，自然而然不會想約其他朋友一起，因為對你們來說，單獨和對方相處既自在又舒服，不用在乎別人的眼光，單獨看電影、單獨逛街、單獨出去玩，只要有對方在就覺得很快樂，那就是因為你們之間的感情比起友情更像是愛情。

能放心和對方分享心事

土象星座：金牛座、處女座、魔羯座

每個人都會有不想跟別人說的事，尤其是防備心重的人，更是不喜歡透漏太多自己的私事，可是你們總是能夠放心和彼此分享自己的心事，那些不想讓別人知道的事，讓對方知道也覺得沒什麼，對你們來說，對方就是自己最信任的人，不用看對方臉色、沒有禁忌的話題，你們之間早就不只是朋友了，所以才能什麼都與彼此分享。