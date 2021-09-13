　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日久生情？和12星座發生「超友誼」關係4徵兆！

▲▼七夕情人節。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲12星座「超友誼」表現。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

彼此之間很有話題聊而成為朋友，相處久了，很可能會日久生情，從友情慢慢變成了愛情，據《星座好朋友》網站分析，如果你和12星座之間，有過以下行為，就說明了你們之間就不再「只是朋友」。

毫無顧忌看彼此的手機 
火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

[廣告]請繼續往下閱讀...

每個人都有自己的隱私，尤其現在手機普及時代，裡頭承載了許多屬於自己的秘密，但你和對方總是能夠毫無顧忌地看彼此的手機，完全不會有絲毫緊張的情緒，你們在彼此面前就像透明的一般、沒有任何不能說的事，總是坦然的覺得對方「想看就盡量看」，這就代表了你們之間的感情與一般人不同，甚至已經超越一般的朋友。

彼此之間動作非常親密 
風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

彼此間有沒有曖昧，其實從「肢體接觸」來看最明顯，通常遇到沒感覺的人，大多數人都會保持距離，不想讓人誤會，不過，你們之間雖然表面上是朋友關係，但卻有很多肢體互動，包括勾手、摸頭等等，你們常常被誤會像是情侶，有時候你們也會懷疑是不是太過親密，但最後又總是用朋友名義說服自己，可是其實你們早就不只是朋友而已。

常常和對方單獨約出來 
水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

喜歡一個人，會希望能有對一點時間和對方獨處，不想要被其他人打擾，你們約對方的時候，自然而然不會想約其他朋友一起，因為對你們來說，單獨和對方相處既自在又舒服，不用在乎別人的眼光，單獨看電影、單獨逛街、單獨出去玩，只要有對方在就覺得很快樂，那就是因為你們之間的感情比起友情更像是愛情。

能放心和對方分享心事
土象星座：金牛座、處女座、魔羯座

每個人都會有不想跟別人說的事，尤其是防備心重的人，更是不喜歡透漏太多自己的私事，可是你們總是能夠放心和彼此分享自己的心事，那些不想讓別人知道的事，讓對方知道也覺得沒什麼，對你們來說，對方就是自己最信任的人，不用看對方臉色、沒有禁忌的話題，你們之間早就不只是朋友了，所以才能什麼都與彼此分享。

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
「不會痛…滿舒服的！」　16歲的她遭表哥性侵
Sandy爆妹結婚當天崩潰！「對我怒說1句話」
燙青菜給豆芽被負評！闆娘PO網討拍　反遭網罵到關版
快訊／救災水域訓練　30歲消防員溺水身亡
新竹母「遭26歲兒分屍4袋」　最後身影曝！
她扭打衣服被扯下「雙乳彈出」！　下秒保全一巴掌拍飛
北市郵局有確診者足跡！　緊急停業清消
快訊／26歲男分屍母親！　屍塊分4包丟垃圾車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南台灣最大規模婦幼展9／17仍照辦　她氣炸：高雄人命不值錢？

南投禁烤令曝光！即起至中秋節禁戶外烤肉　最高可罰1.5萬元

歐美熱門航點優惠下殺！　阿聯酋航空飛巴黎2萬1有找

超強高中生酷似少時俞利　狂奪芬蘭設計大獎、德國紅點品牌

彰化連續24天+0　12至17歲青少年9成6願打BNT

千萬別錯過！最佳情人星座TOP4被他愛上超幸福

烤肉最地獄食材！　鄉民一致點名它「自己帶來自己吃完」

妮妮萌問「怎麼照顧小寶寶」？那對夫妻拍片揭露育兒細節　「隊友夠罩」是關鍵

站著、坐著擦屁股？　網答案很一致「擦不乾淨」：有屎味

打疫苗後GBS全球800多例！台也通報10例　李秉穎：沒出現警訊

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

南台灣最大規模婦幼展9／17仍照辦　她氣炸：高雄人命不值錢？

南投禁烤令曝光！即起至中秋節禁戶外烤肉　最高可罰1.5萬元

歐美熱門航點優惠下殺！　阿聯酋航空飛巴黎2萬1有找

超強高中生酷似少時俞利　狂奪芬蘭設計大獎、德國紅點品牌

彰化連續24天+0　12至17歲青少年9成6願打BNT

千萬別錯過！最佳情人星座TOP4被他愛上超幸福

烤肉最地獄食材！　鄉民一致點名它「自己帶來自己吃完」

妮妮萌問「怎麼照顧小寶寶」？那對夫妻拍片揭露育兒細節　「隊友夠罩」是關鍵

站著、坐著擦屁股？　網答案很一致「擦不乾淨」：有屎味

打疫苗後GBS全球800多例！台也通報10例　李秉穎：沒出現警訊

中秋假期前市場觀望氣氛濃　分析師曝操作手法

國民黨告了！不服賠蘇嘉全200萬　批台北地院造成寒蟬效應

全聯「滿500送300元」支援在家烤肉！中秋連假優惠一次看

資生堂「最強養膚蜜粉」推巴黎初雪版、ALBION健康水彩繪瓶身吸買氣

50年公寓價格太香！他曝「捷運站500m」該買嗎　網見1恐怖缺點勸退

南台灣最大規模婦幼展9／17仍照辦　她氣炸：高雄人命不值錢？

南投禁烤令曝光！即起至中秋節禁戶外烤肉　最高可罰1.5萬元

專家憂：染新冠後遺症恐提早失智　輕症者也難擋「退化異常快速」

歐美熱門航點優惠下殺！　阿聯酋航空飛巴黎2萬1有找

月餅熱量排行榜公開：Top1直逼便當！營養師教5招吃法不怕胖

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

生活熱門新聞

「璨樹」回馬槍引雨彈！　南高屏三縣市大雨特報

即／幼兒母同事與妻子「雙雙確診」足跡曝

手機116GB空間不足！一查驚呆：它佔快60GB

他看台灣疫情　曝「恢復正常生活」時間點

即／有同仁確診！富邦證券桃園分公司暫停服務至24日

黑澀會有誰大紅？呼聲最高是她：算厲害

幼兒1家5口確診！醫曝埃及爸「2種感染途徑」

iPhone不給充電頭、耳機　消基會轟多重剝削

AZ、BNT、高端輪到誰打？1圖秒懂「接種資格與時程」

快訊／今新增2本土「1人與幼兒園群聚相關」

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

3廠牌自由選！網見1族群「可以挑疫苗」怒了

婚後搬進老公家！發現「一條浴巾7人共用」　人妻傻了

快訊／雨區範圍升級！　中南部8縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

跟姊妹吃飯「請老公幫顧孩」　婆婆怒call狂譙！

跟姊妹吃飯「請老公幫顧孩」　婆婆怒call狂譙！

婆媳問題自古難解，一名女網友日前抱怨，上周末和朋友聚會，過程中竟接到婆婆電話，怒罵她不顧小孩，讓她超委屈，很想反問對方「妳兒子可以跟朋友聚餐喝酒，媳婦不能？」

桃花、金錢運最強3星座！

桃花、金錢運最強3星座！

男生最想娶的3大星座女！

男生最想娶的3大星座女！

12星座一周運勢0913-0919

12星座一周運勢0913-0919

越喜歡你越冷漠的3大星座！

越喜歡你越冷漠的3大星座！

關鍵字：

星座朋友戀人曖昧友誼

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「試用期失敗」又失業了！

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

許維恩送生日禮　王家梁跪著看1hr

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

女星搭7人座　外傭後車廂門上車

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面