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社會 社會焦點 保障人權

檳榔攤老闆貼文感謝鄰居幫抓賊　網友全歪樓：警察好帥！

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名慣竊趁檳榔攤店員在後面忙，偷偷打開收銀機，竊走現金7300元，店員聽到聲響查看，竊賊拔腿就跑，旁邊熱心民眾見狀立即追上將他攔下，轄區警員獲報趕抵，將他帶回派出所，整個過程被民眾拍下貼網，結果網友歪樓「警察好帥！」、「帥帥警察很稀有」。

▲▼50歲葉姓竊賊下手行竊，警員楊博閔到場逮人，檳榔攤老闆貼文感謝鄰居協助抓賊，網友歪樓喊「警察好帥」，24歲警員楊博閔露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲50歲葉姓竊賊下手行竊。（圖／記者陳以昇翻攝）

檳榔攤陳姓女店員表示，11日晚間10時許，她在攤位後方清洗檳榔，突然聽到收銀機被打開的聲音，走出看到50歲葉姓男子慌張擦身而過，覺得怪怪的，趕緊打開檳榔攤櫃檯的收銀機，打開查看驚見整天所得的鈔票不翼而飛，她馬上追出去大喊「有小偷！」。

▼檳榔攤老闆貼文感謝鄰居協助抓賊，網友歪樓喊「警察好帥」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼50歲葉姓竊賊下手行竊，警員楊博閔到場逮人，檳榔攤老闆貼文感謝鄰居協助抓賊，網友歪樓喊「警察好帥」，24歲警員楊博閔露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時旁邊機車行黃姓老闆及路過民眾聽到，立刻上前攔阻，葉男見事跡敗露，乖乖從口袋掏出贓款，交還給店員；轄區新莊警分局中平派出所警員楊博閔趕抵現場，經了解來龍去脈後，將葉男上銬逮捕，隨後等候支援警力，將葉男帶回偵訊，訊後依竊盜罪移送偵辦。

▼24歲警員楊博閔露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼50歲葉姓竊賊下手行竊，警員楊博閔到場逮人，檳榔攤老闆貼文感謝鄰居協助抓賊，網友歪樓喊「警察好帥」，24歲警員楊博閔露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事發當時驚動附近民眾，紛紛圍觀拍照，其中檳榔攤老闆將照片貼到臉書不公開社團「感謝抓到小偷的好鄰居」，網友竟整個歪樓，紛紛按讚留言「警察好帥！」、「帥帥警察很稀有」、「有人偷走我的心」、「想被帥哥警察開單」。

▼24歲警員楊博閔熟練地拿著槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼50歲葉姓竊賊下手行竊，警員楊博閔到場逮人，檳榔攤老闆貼文感謝鄰居協助抓賊，網友歪樓喊「警察好帥」，24歲警員楊博閔露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，24歲警員楊博閔台南一中畢業，警專35期畢業，從警才2年多，身高176公分，體格精壯，個性相當靦腆，表示從小喜歡看警匪片，富有正義感，警專畢業後就分發到新莊警分局，中平所長謝詠濬也誇他肯拼肯學，願意吃苦，是不可多得的好警察。

生火了！連我媽都用到發光

▼50歲葉姓竊賊被移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼50歲葉姓竊賊下手行竊，警員楊博閔到場逮人，檳榔攤老闆貼文感謝鄰居協助抓賊，網友歪樓喊「警察好帥」，24歲警員楊博閔露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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