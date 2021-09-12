今增3例本土「2人和新北幼兒園有關」　幼兒媽職場同事確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為3例本土及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。個案分布為臺北市、新北市及桃園市各1例。而確診個案中，有2例和新北幼兒園有關。

▲北部某幼兒園及社區感染事件採檢結果。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥說明，今天新增3例本土個案，有兩案跟案16152有關，一位是同住家人（案16185），是70幾歲男性住在新北市，個案在居家隔離中被檢出，另一位案16197是案16152的50多歲男性同事，該同事住在桃園市。案16198是台北市20多歲女性，是餐飲從業人員，感染源調查中。

▲北部幼兒園個案關聯圖。



指揮中心說明，今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年9月7日至9月9日，其中2例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

另外，指揮中心今也公布新北某幼兒園和板橋某住宅大樓本土疫情最新採檢情況，兩地點接觸者共匡列3481人，其中3155人採檢完成，其中24人陽性確診，還有239人檢驗中。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,991,387例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,973,728例排除)，其中16,088例確診，分別為1,468例境外移入，14,566例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。