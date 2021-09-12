快訊／今增3例本土、11例境外　無個案死亡！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為3例本土及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增3例本土個案，為2例男性、1例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年9月7日至9月9日，個案分布為臺北市、新北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

▲今新增3例本土個案。

另外，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16186)、印尼(案16187、16188、16192、16195)、阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案16189、16190、16191、16196)、英國(案16193)、馬來西亞(案16194)入境，入境日均為9月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計2,991,387例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,973,728例排除)，其中16,088例確診，分別為1,468例境外移入，14,566例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。