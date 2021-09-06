農遊券較去年少354萬份　陳吉仲透露下週公布「秘密武器」

▲對於綠委反映農遊券份數少，陳吉仲表示，預算就是這樣。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

配合行政院要推出五倍券，農委會也將祭出農遊券，面額直接提高到888元，預計第一階段會抽出88萬張，第二階段58萬張，不過，有綠委認為，雖面額較去年提高，但份數太少，較去年少354萬份，農委會主委陳吉仲今（6日）受訪表示，預算就是這樣，不會再變動，不過，會有個「秘密武器」。

去年農遊券發出500萬份，每張面額250元，經費12.5億，今年農遊券預算增4千萬，面額調高到888元，總份數變成146萬份，大幅減少，讓民進黨立委都出來喊要調整，陳吉仲今出席產銷履歷波蜜鮮摘果園芭樂綜合果汁上市成果發表記者會，會後回應，重點不只是農遊券份數，重點是將五倍券拉到農業部門。

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陳吉仲舉例，之後用五倍券到到農業部門消費，就有機會抽到一年蔬果箱，或是雞蛋、羊奶等，甚至還有優質的白米可以讓一個家庭吃幾年，會不會過來？要用其他方式和活動吸引民眾，進而有加乘效果。

陳吉仲接著透露，還有「林務局的秘密武器」再出來，可以吸引更多人，但是什麼？他僅說預計下週會跟大家宣布。至於份數是否會再調整？陳吉仲指出，目前就不會再調整，因為預算就是這樣。

被問會拿五倍券到哪消費？陳吉仲提到，去年是到彰化某農會，但這次會去一個更需要把五倍券拉去的地方，之後用了會說，而農遊券要買的則可多了。