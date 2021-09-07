即日起「5山屋」開放入住　阿里山小火車乘客人數調高

▲阿里山林業鐵路小火車檜木車廂。（圖／林務局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

配合中央流行疫情指揮中心宣布9月7日起放寬部分防疫措施，林務局今（7日）表示，即日起開放森林育樂場域解說導覽服務預約、太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉家庭湯屋與煮蛋槽區域，並調整阿里山林業鐵路祝山、神木與沼平支線搭乘人數，以及自9月10日起開放5登山山屋入住。

林務局說明，9月7日起阿里山林業鐵路祝山、神木與沼平支線每列車乘客人數上限調整為200人，檜木列車調整為160人。而太平山國家森林遊樂區開放鳩之澤溫泉家庭湯屋及煮蛋槽區域，半露天裸湯及戶外SPA溫泉區仍維持暫不開放；煮蛋槽區域每時段開放50人進入為上限。

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▲▼嘉明湖山屋（上）、向陽山屋（下）。



登山設施方面，自9月10日起除了原已開放的營地外，再開放九九山莊、中霸山屋、檜谷山屋、向陽山屋及嘉明湖山屋等5處登山山屋，開放入住人數以原住宿量三分之一為上限，天池山莊則因能高越嶺道邊坡坍方中斷，將於步道開放通行後再開放使用。山屋室內空間及營帳內有非同住親友者，所有人員均應全程佩戴口罩。

另外，林務局提到，太平山蹦蹦車與烏來台車因目前正在進行邊坡整修工程，暫不開放遊客搭乘。各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布之管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網查詢想去的場域開放情形與人流管制上限，並請大家落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊。