慘照曝光！阿富汗記者遭塔利班毒打　全身佈滿恐怖血痕

▲阿富汗媒體《Etilaat Roz》記者遭塔利班拘留毒打。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

阿富汗媒體《Etilaat Roz》發行人兼主編達里亞比(Zaki Daryabi)在推特上傳了自家記者遭塔利班(Taliban)拘留毒打的照片,只見兩名記者傷痕累累,背部和大腿全是瘀青血痕,讓外界質疑,塔利班政府號稱會允許媒體運作的承諾全都是假的,媒體未來的希望已全部破滅。

▲記者全身佈滿恐怖瘀青血痕。(圖/路透)



根據《路透社》報導,《Etilaat Roz》的兩名記者因為在喀布爾報導了婦女權益抗議活動後的新聞後,遭到塔利班警方拘留,沒想到兩人被釋放後竟滿身傷痕。從達里亞比8日曝光的影片和照片可以看到,兩名記者的背部和大腿佈滿瘀青血痕,還必須有人攙扶才能行走。

Afghan journalists say Taliban forces tortured them with batons, whips and electric cables for filming a women's protest.



The Taliban also beat women protesters. At least 14 reporters have reportedly been detained and/or tortured this week, despite assurances of press freedom. pic.twitter.com/36oXxzlvuX