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第八輪AZ明午截止「已67萬人預約」　指揮中心加開接種站可預約數

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

第八輪打AZ疫苗，以提供第二劑接種為多，不過因為考量數位落差，除自行上平台預約外，縣市政府也同時進行協助長者造冊預約，讓可開放預約數較少；最新統計顯示，已經有67萬人上網完成預約。中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，已於通知各縣市政府儘速加開，提供符合資格民眾預約。

COVID-19公費疫苗預約平臺」第八期開放預約持續至9月12日中午12時止，總計符合資格者113萬5,451人，到今日下午5點已完成預約人數有67萬6,764人。

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第八輪開放兩類對象，包含「9月10日(含)前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，預約接種第二劑」，符合資格有78.5萬人；7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲民眾，預約接種第一劑，符合資格有35萬人。

▲▼規劃增加第八期施打站可預約人數。（圖／指揮中心提供）

▲規劃增加第八期施打站可預約人數。（圖／指揮中心提供）

因考量數位落差問題，部分縣市同步協助65歲以上長者、洗腎患者及機構對象等民眾造冊接種第二劑AZ疫苗，部分長者亦同時至預約平臺登記，導致未列入預約平台可預約數，造成可預約數低於符合施打資格之人數的問題，指揮中心已於今日通知各縣市政府儘速加開，提供符合資格民眾預約。

指揮官陳時中解釋，第八輪是預約和造冊兩路同時並進，預估數目時就先扣掉讓相對可以預約數目較少，這是擔心部分長者比較不熟系預約平台，所以保留預約造冊，但現在看起來大家都很熟悉，就與地方協調，希望事情可以圓滿。

指揮中心說明，目前部分縣市(包括新北市、新竹縣、彰化縣、金門縣及臺北市等)已規劃增加施打站可預約人數，其餘縣市也請依實際符合資格人數，評估是否加開預約數，指揮中心將依據現階段可供應疫苗數量進行分配。

指揮中心呼籲，請符合預約資格民眾至預約平臺時，就近選擇所在地施打站接種，避免跨區移動，保障自己及其他民眾接種權益，並落實各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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