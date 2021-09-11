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匈牙利簽署生產「中國國藥疫苗」備忘錄　10個月內建立生產設施

▲▼越南衛生部宣布，緊急批准使用中國國藥集團新冠疫苗。（圖／路透社）

▲匈牙利與中國「國藥集團」簽署備忘錄，將建立疫苗生產設施。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

匈牙利外交與對外經濟秘書塔馬斯（Menczer Tamás）宣布，與國藥集團簽署一份合作備忘錄，將在10個月內建立生產國藥疫苗的基礎生產設施。

塔馬斯在臉書發文指出，隨著我們在中國及阿聯的合作夥伴不斷研究病毒和新突變，並致力於開發新疫苗，這種合作能使匈牙利獲得新資訊，並提供一個快速有效反應的機會。

塔馬斯強調疫苗是對抗病毒唯一的武器，能製造並大規模接種疫苗，可以使國家更加安全。

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