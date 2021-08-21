漁船走私154隻貓害安樂死！漁業署怒撤執照　重罰船主船長及船員

▲海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

海巡署在18日接獲線報，有艘漁船走私名貴貓咪，海巡人員登船檢查，並在密艙中發現62個裝貓的籠子，籠子總共塞了超過100隻的名貴品種貓。防檢局說明，這些貓隻來源地不明且未經檢疫，引入疫病風險極高，船長不顧疫病風險走私，應受到法律嚴格制裁，後續將撤銷漁業執照、執業證書及船員手冊。

警方調查，55歲的林姓船長在18日遭海巡人員登船檢查，並在密艙中查獲約200隻的名貴貓咪，其中包括，俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓以及美國、英國短毛貓等名貴品種，全被擠在62個寵物籠子裡面，但因此案涉及風險走私，都被防檢局帶走，後續依法人道安樂死。

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防檢局稍早說明，這些貓隻來源地不明且未經檢疫，引入疫病風險極高，船長不顧疫病風險走私，應受到法律嚴格制裁，海巡署已將相關涉案人移送地檢署，後續將依懲治走私條例及動物傳染病防治條例等相關法規處置。

漁業署表示，該漁船走私行為已違反漁業法相關規定，漁業署將對漁船船主、船長及船員從重處分，撤銷該船漁業執照、船長執業證書及船員手冊，以敬效尤。

防檢局提到，民眾應提高防疫意識，絕不購買來源不明的動物，民眾如握有走私情資，也可立即撥打防檢局檢舉走私免付費專線0800039131，共同合作打擊不法；漁業署則呼籲漁船在海上作業，切勿從事不法走私偷渡，違者將遭重罰。

農委會動植物防疫局高雄分局分局長傅學理表示，只要是海巡單位認定走私動物，按照動物傳染病防治條例必須做人道處理，因擔心有傳染病問題，這些動物做人道處理銷毀，他提到，這些走私動物來源不明，疾病狀況也不明，按照法規會做人道處理，不論品種認定上是走私就得照規定處理。

原先傳出走私貓友200多隻，但傅學理稍早指出，經清點後確認數字是154隻，每隻經過清點及拍照，約於今日下午16時許，全數已經完成安樂死。