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陳吉仲自揭考上台大關鍵「高三每天吃一尾魚」　3個小孩現在天天吃

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，高三每天吃魚考上台大。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

漁業署今（7日）舉辦「漁業嘉年華中秋企業消費者團購慶」記者會，農委會主委陳吉仲現場說，要特別講一個故事，高中以前都沒開竅，但高三每天吃一尾魚，讓他考上台大，現在家裡3個小孩也天天吃魚。

陳吉仲說，要特別講一個故事，高中以前都沒有開竅，高三住在姑媽家，每天會煎一尾魚給他，因為這樣讓他考上台大，現在太太教3個小孩，一樣每天都會讓他們吃魚，因為蛋白質多，且老少咸宜，容易消化，維生素D多，只有好處沒壞處。

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▲▼「漁業嘉年華中秋企業消費者團購慶」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼陳吉仲表示，魚蛋白質多易消化，多吃只有好處沒壞處。（圖／記者許展溢攝）

▲▼「漁業嘉年華中秋企業消費者團購慶」記者會。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲接著表示，更重要的是，漁民辛苦，但台灣水產品價格和品質世界數一數二，中秋節除烤文蛤、秋刀魚，國產白蝦價格非常好，希望所有消費者更有創意。

漁業署說明，這次委託財團法人農業科技研究院，推出漁業嘉年華X中秋海鮮饗宴網購平台，自即日起至10月5日止，於平台購買國產水產品組合，消費滿3000元，輸入折扣碼，可立即折抵300元（折扣碼：gofish300，需購買同一店家產品，數量有限，送完為止），本次活動計有21家業者、72項產品，不限金額，全站免運。

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