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工廠搭排問題令業者困擾　李啟維爭取市府積極協助解決

▲台南市議員李啟維爭取解決非農業用水搭排問題，台南市政府為此召集相關單位開會協調，問題終獲解決，這些中小企業感謝政府的協助，也讓他們可以全力拚經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李啟維爭取解決非農業用水搭排問題，台南市政府為此召集相關單位開會協調，問題終獲解決，這些中小企業感謝政府的協助，也讓他們可以全力拚經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因爲政府政策改變，農田水利會水圳幾年前開始就不再接受非農業用水搭排，一些設在郊區的合法工廠為此傷透腦筋，台南市議員李啟維為這些傳統產業發聲，台南市政府為此召集相關單位開會協調，問題終獲解決，這些中小企業感謝政府的協助，也讓他們可以全力拚經濟。

▲台南市議員李啟維爭取解決非農業用水搭排問題，台南市政府為此召集相關單位開會協調，問題終獲解決，這些中小企業感謝政府的協助，也讓他們可以全力拚經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳情民眾表示，大台南數以百計類似傳統中小企業工廠，位於郊區沒有市府排水公設，需搭排農田水利會排水至市府的排水系統，可是這段時間循正常管道申請卻不順遂，因爲這些工廠並不是管路單位不能申請埋管，相當困擾傷腦筋，最後只好找民意代表反映他們的心聲。

李啟維議員表示，這些工廠大部分都是在郊區，所以必須搭排農田水利會設施排水，因爲這些水都是經過處理達到放流標準，而且都是在農田的下游，都沒有污染的問題，而且這些中小企業工廠也是台灣經濟的基石，政府沒有道理不替他們解決。

李啟維議員感謝原經發局長，現任方進呈秘書長出面協調解決，他說在台灣的任何產業政府都要重視，不能厚此薄彼，而且政府應負有整合資源提升行政效率責任，不能本位主義，搭排就是最好例子。

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