杜特蒂將參選「副總統」　長女薩拉宣布：不角逐2022大選

▲菲律賓總統杜特蒂（左）和女兒薩拉（Sara Duterte，右）。（圖／路透）



中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電

菲律賓總統杜特蒂昨天接受執政黨提名，將於明年參選副總統後，多次在總統選舉民調獨占鰲頭的杜特蒂長女薩拉今天說，2022年大選她不會出馬角逐總統寶座。

菲律賓總統大選明年5月將登場。曾擔任警察總長的73歲參議員賴克遜（Panfilo Lacson）昨天宣布將競逐總統大位，面臨分裂的執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）由支持杜特蒂的派系舉行全國代表大會，選出杜特蒂親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）和杜特蒂為明年的正副元首參選人。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，且正副元首由人民分別投票選出。因此，杜特蒂在下屆大選只能競選總統以外的職位。

▲菲律賓總統杜特蒂接種第2劑國藥疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



薩拉（Sara Duterte）今天在給菲律賓媒體的簡訊中說，明年大選她不會參選全國性職位，因為「我們（她和杜特蒂）都同意，我們之中只有一個人2022年會角逐全國性職位」。

現任杜特蒂家鄉納卯（Davao）市長的薩拉一直以來參選明年總統呼聲極高。馬尼拉廣播公司（MBC）7月下旬民調顯示，薩拉和杜特蒂（Rodrigo Duterte）分別在下屆正副元首選舉民調名列前茅，取得25.4%和15.6%支持。

杜特蒂和薩拉隸屬不同政黨。薩拉於2018年成立「變革聯盟」（HNP），擔任黨主席。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，面對媒體詢問，明年大選「變革聯盟」會不會循2019年期中選舉時的作法，支持執政黨提名候選人，薩拉回答：「不會。這次我不會提供支持。」

對於杜特蒂和她的父女感情是否因此生變，薩拉說：「跟以前一樣。我們的政治（立場）不影響我們的家庭關係。工作和家庭是兩回事。」

▲杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）



明年大選候選人登記日為今年10月1日到8日。登記日前，薩拉仍有機會改變心意。

至於杜特蒂親信克里斯多福．吳，他曾在8月給執政黨的信中，拒絕角逐下屆總統。克里斯多福．吳昨天被提名後，仍重申明年沒有意願參選總統。

薩拉9月初曾說，克里斯多福．吳向她表態，若她參選總統，他願擔任副手競選副總統。

薩拉8月下旬發表聲明，指杜特蒂給她兩個選擇，一個是支持克里斯多福．吳和他搭檔競選下屆正副元首；若她本人有意參選總統，則希望薩拉選擇克里斯多福．吳作為副手。一般認為，杜特蒂雖不能角逐總統大位，但若親信當選國家元首，杜特蒂可藉此繼續掌權。

杜特蒂7月曾在執政黨全國代表大會表態，指他可能參選下屆副總統，以獲得刑事豁免權，避免在他卸任後遭政敵和反對派人士追訴。但根據菲律賓法律，目前僅賦予現任國家元首豁免權。