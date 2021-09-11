快訊／最新風雨預測出爐！明天4縣市達「放颱風假」標準

▲璨樹颱風明日影響全台。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

颱風璨樹持續進逼，中央氣象局公布最新風雨預測，今日晚上18時至明日中午12時間，各地風力逐漸增大，依據預報資料顯示，屏東、宜蘭、花蓮、台東風力強度已達颱風假標準。

依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達七級以上」或「陣風可達十級以上」時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

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根據氣象局最新風力預報顯示，宜蘭、花蓮、台東、屏東恆春在平均風力、陣風等預測均有達標，因此有機會放颱風假。在雨量標準上，宜蘭、花蓮也已達標。

▲▼璨樹颱風陸上警報，各地風力及雨量預測。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹中心位於鵝鑾鼻南南東120公里海面上，未來影響台灣強度為較強的中度颱風，風雨結構紮實，風雨集中暴風圈環流內。基隆北海岸、東半部、恆春半島、南部沿海已有長浪，今日中部沿海、澎金馬都會有長浪。另外未來東部、北部風浪將會明顯增強，台灣海峽風力也會明顯增大。

在颱風中心附近的地區風力將明顯增強，綠島、蘭嶼、台東、恆春等地風力增大，分別有8到14級強陣風，今日深夜開始，花蓮將會有8到9級強陣風，而桃園、大台北、金門、馬祖也會有強陣風。

璨樹中心環流一波波影響東半部、南端陸地，蘭嶼、台東、花蓮、恆春已出現局部大雨，今天越晚降雨也會越明顯。今晚到明早期間，各地山區、西半部也會陸續有雨，明日各地都有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部、各地山區都有大雨或豪雨，北部、東北部有豪雨以上等級降雨。