2021屏東迎王祭典　鐵馬7天環島啟程

▲▼「屏東迎王、千里騎福」活動，11日從東港東隆宮啟程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

三年一科辛丑正科迎王平安祭典預計於今年10月登場，大鵬灣產業聯盟發起「屏東迎王、千里騎福」活動，一群在地青年計畫以7天時間騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王，並一同為消弭新冠肺炎疫情祈福，今(11)日一早從東港鎮東隆宮熱血出發，邀請各地的遊子加入騎程行列，如果沒辦法參加，也歡迎沿途幫忙加油打氣。

今年迎王時間，分別是東港10月24日-31日、南州11月17日-22日、琉球12月3日-9日，從東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮。

東港鎮東隆宮、琉球鄉三隆宮、南州鄉溪洲代天府每三年一科都會盛大舉辦迎王平安祭典，迓王船、遊天河，是聞名全台的宗教文化慶典。其中，東隆宮迎王平安祭典歷史最悠久，每科都吸引數以萬計信徒及民眾參加，還獲得文建會指定為國家重要民俗。

今日的「屏東迎王、千里騎福」活動，除縣府人員、東港鎮長徐志雄、縣議員林蔡鳳梅、東港東隆宮董事長潘慶士、大鵬灣管理處處長陳煜川等人均虔誠向溫王爺焚香祝禱，祈求疫情早日穩定、千里騎福活動一路平安。

大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋六年前就曾騎單車環島宣傳迎王，今科再次發起行動，由大鵬灣觀光產業發展聯盟及在地小琉球人共同發起以「2021屏東迎王祭典」為號召，將透過自行車環島的形式，慢速駛入台灣本島各縣市，展開為期7天「屏東迎王、千里騎福」行動。在地青年有12人響應全程騎7天，他們之中有餐飲、民宿、伴手禮業者，為了迎王寧願放棄7天不做生意不上班，表達熱血與虔敬，打造「屏東迎王」的品牌。

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