93歲鄰長謝林阿燃熱心服務一甲子　潘孟安：屏東的驕傲

▲93歲鄰長謝林阿燃獲屏東縣110年特優鄰長 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣110年特優村里長、績優民政人員暨資深績優鄰長表揚大會，10日上午在屏東縣政府舉行，共有58位獲得肯定，其中最年長的是來自鹽埔鄉93歲的鄰長婆婆謝林阿燃，她服務地方已經一甲子，縣長潘孟安看到婆婆年事已高仍熱心公共事務非常感動。

「每一位受奬者都是屏東的驕傲！」縣長潘孟安表示，這群村、里、鄰長每位都富有愛心與服務熱忱，服務鄉親們大大小小的事情都少不了他們，尤其是疫情期間，幫忙通知村里民疫苗施打、相關防疫的措施宣導，都是他們協助完成，是縣府與民眾溝通的重要橋梁及最佳的協力夥伴。

今年獲得表揚特優的鄰長有15位年屆73歲以上，且服務年資達50年，潘縣長對於無給職的鄰長能終身默默奉獻予基層深感敬佩，特別感謝他們辛勞的付出。

其中，鹽埔鄉鹽中村93歲的謝林阿燃鄰長最為年長，她擔任鄰長已經60年了，從青絲到白髮，仍不減為民服務的熱誠，為村內大小事竭盡心力。她說投入這份工作最大的動力，就是協助民眾解決問題、紛爭後所帶來的成就感，希望未來也能繼續為鄉親們付出。

另獲得表揚特優村里長有屏東市光華里曾文章里長等22位；績優民政人員有萬丹鄉林慧芝村幹事等20位；資深績優鄰長有麟洛鄉田心村陳富雄鄰長等16位，都由各鄉鎮市公所推薦。

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