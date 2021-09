英媒：空服員成為台灣疫情的代罪羔羊！　「就像殺人犯」被鄙棄

▲機組人員已經受到台灣政府「清零策略」的間接傷害。(圖/記者李毓康攝)



記者張方瑀/綜合報導

國內近日爆發的長榮機師Delta群聚案,讓機組人員再次遭到民眾謾罵,直指他們就是台灣的防疫破口,而英國《每日電訊報》報導指出,機組人員已經受到台灣政府「清零策略」的間接傷害,被社會大眾鄙棄,機組員就像是殺人犯一樣,成為台灣疫情的代罪羔羊。

‘People think pilots are murderers because we brought back the virus’: Taiwan’s Covid scapegoats https://t.co/ZJsFMd8fG9